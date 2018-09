FÜR nicht zimperliche Leser:

„Französische Geschichten aus Mittelalter und Renaissance“, herausgegeben und mit einem Nachwort von Prof. Dr. Werner Bahner, Ausstattung und Illustrationen von Werner Klemke; Winkler-Verlag, München; 624 S., 38,– DM.

ES ENTHÄLT neun „Fabliaux“ (Schwanke aus dem 13. und 14. Jahrhundert), die Erzählung „Aucassin und Nicolette“, acht von den „Hundert Neuen Novellen“ (um 1460 entstanden), acht von Bonaventure Des Périers’ „Neuen Belustigungen und Plaudereien“ und sechzehn Geschichten aus dem „Heptameron“ der Margarete von Navarra. Und es enthält die köstlich ironischen und bunten Zeichnungen Werner klemkes, die alles ganz genau vorführen – Nicolettes bezaubernde Füßchen etwa, deren Anblick einen siechen Alten (ebenfalls abgebildet) wieder gesund macht.

ES GEFÄLLT als ein geglückter Versuch, alte und abgelegte Litratur zu entmotten. Das Buch präsentiert seine frechen und rührenden und verwegen anzüglichen Geschichten weder als unangreifbares Kulturgut, dem nur Ehrfurcht und historisches Bemühen gerecht werden, noch als „eigentlich moderne“ Tolldreistigkeiten, sondern mit einer fröhlichen Distanz, die ihnen sehr gut bekommt. Was sie so faszinierend macht, ist nicht die „Anmut“, die man ihnen oft nachsagt, sondern eine gewisse nicht ganz geheure Leichtigkeit, in der alles wenig wiegt: Prügel und Folter, Treue und Untreue, Leben und Tod. Die (wenigstens poetische) Gerechtigkeit wurde erst viel später wieder erfunden. – Daß das Buch ursprünglich in Ostberlin (im Verlag Rütten & Loening) erschien und in der DDR hergestellt wurde, zeigt, daß wir zuweilen doch noch dieselbe Sprache sprechen. D. E. Z.