Ende April 1953

"... ob nicht nach einem mir unerklärlichen Gesetz schließlich doch einmal wieder ein Niedergang, eine Flaute kommen müßte. Heute möchte ich glauben, nach allen Zeichen der Umwelt, daß wir diese bedenkliche Phase des Zweifelns, der mangelnden Zuversicht überwunden haben, und daß wir mit neuer und voller Kraft wieder darangehen, unsere Wirtschaft weiter der Gesundung zuzuführen."

Ende April 1956

"Also von Inflation sind wir frei. Und jede Spekulation oder jede Befürchtung, daß sich etwas Derartiges in Deutschland doch ereignen könnte, ist absolut gegenstandslos. Und ich würde auch glücklich sein, wenn ich das Wort Inflation einmal nicht mehr hören wollte... Bewahren Sie die Maße hinsichtlich der konjunkturellen Beurteilung der Situation. Und wollen Sie nicht das mit einem Male erzwingen und erreichen, was erst langsam heranreift!"

Ende April 1959

"... es kann nicht gut gehen, meine Damen und Herren! Denn es gibt eben tatsächlich Industriezweige, die ringen sehr hart, nicht nur um ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern um die Erhaltung ihrer Produktion und ihrer Beschäftigung. Und man kann von mir nicht verlangen, daß ich die Grenzen nur deshalb schließe, um einer falschen Sozialpolitik in Deutschland Raum zu geben ... Auf der anderen Seite gibt es Industriezweige, bei denen diese Möglichkeit (die Arbeitszeit zu verkürzen) besteht, dann soll sie in Gottes Namen ergriffen werden... Ich selbst habe es begrüßt, daß man bei der Kohle diese Lösung gefunden hat. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Bauwirtschaft anschaue, dann habe ich kein Verständnis dafür, daß man ausgerechnet hier jetzt die Arbeitszeit verkürzen sollte. Denn es reichen ja die Kapazitäten nicht aus. Es platzt doch aus allen Nähten!"