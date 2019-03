Die deutsche. Luftfahrtindustrie lebt vom Verteidigungsministerium. Und sie erkennt dies an, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn durch das Lizenzbauprogramm für die deutsche Luftwaffe hat sie den Anschluß an den internationalen Standard gewonnen. Alle Versuche jedoch, durch zivilen Flugzeugbau aus dem Odium einer "Dependance der Ermekeilkaserne" herauszukommen, sind bisher gescheitert. Auf der Jahrestagung des BDLI mußte Verbandsvorsitzer Dr. L. S. Rothe über eine staatliche Förderung des zivilen Flugzeugbaus resigniert feststellen: "Derartige Erwartungen haben sich nunmehr endgültig zerschlagen. Der Bundesminister für Wirtschaft ist mit einem letzten Vorstoß im Bundeskabinett an der ablehnenden Haltung des Bundesministers für Finanzen – nicht zuletzt auch mangels einer genügenden Unterstützung durch den Bundesminister für Verkehr – gescheitert." – Ja, wenn der Flugzeugbau nicht nur technisches know how anzubieten hätte, sondern auch Wählerstimmen wie etwa die Landwirtschaft... H. M.