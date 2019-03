Von Ernst Stein

"Du hast den längsten Tag der Literatur zustande gebracht und jetzt beschwörst du die tiefste Nacht herauf." Stanislaus Joyce zu seinem Bruder James

Die Kunst der Biographie stand bei uns nie unter einem allzu gnädigen Stern. Sie lebte mehr von den glücklichen Ausnahmefällen und litt an den eigenen Vorzügen kaum weniger als an ihren Mängeln: an einer Gründlichkeit, die allen Leuten selbst den bestechendsten Helden verleiden konnte, oder an einem hymnischen Überschwang, über dem sie vergaß, daß sie auch eine Wissenschaft ist. Als ihr dann noch die Lehre Freuds das Sezierbesteck lieferte, war der historische Einzelfall jeder analytischen Willkür preisgegeben, und vollends verschwammen seine Konturen, als sich schließlich die Seinsdeutung dazuschlug.

Die vielverspottete, vielbeneidete deutsche Gründlichkeit ist längst ein Opfer nicht so sehr des Zeitgeschehens als des Zeitcharakters geworden, und von der Psychoanalyse lassen wir uns nur im Theater und im Roman einen Mythos vormachen – aber die Beschreibung eines Lebens wird noch immer, mehr denn je, mit der Deutung der Existenz überhaupt verwechselt. Wir haben jedoch unser Sein nicht aus dem Leben, sagen wir, eines Dichters zu deuten; das muß sein Werk für uns besorgen. Und je genauer wir sein Leben, geworfen oder nicht, kennenlernen, desto weniger bedarf das Jenseitige seines Werkes der Kommentare.

Die große Gründlichkeit ist an die Amerikaner übergegangen; sie haben auch die großen Mittel, die reichen Sammlungen des Rohmaterials der Alten Welt; sie nehmen sich – während wir uns ein vermeintlich amerikanisches Tempo zugelegt haben – die Zeit, sich in das Material zu vertiefen, mit einer nachschöpfenden Pedanterie, die wohltuend absticht von der Mode, mit ein paar Fakten zwischen den Fingerspitzen auf den höchsten Höhen zu stapeln. Die amerikanische Biographie lebt von einem naiven Respekt vor Tatsachen, der fast der Intuition gleichkommt, wenn man sie nur alle ordentlich beisammenhabe, werde sich der Sinn schon ergeben. Und er ergibt sich. Auf die Interpretation kann gepfiffen werden.

Darin liegt der wissenschaftliche Rang und die Vorbildlichkeit der Methode, aber auch die hohe erzählerische Anschaulichkeit der neuen Biographie von

Richard Ellmann: "James Joyce", deutsche Ausgabe von Fritz Senn, Albert W. Hess, Klaus und Karl H. Reichert; Rhein-Verlag, Zürich; 784 S., 16 Tafeln, 56,– DM.