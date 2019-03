Inhalt Seite 1 — Angenforts Erzählungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. B., Berlin

Jupp Angenfort, 1955 als Chef der westdeutschen FDJ zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, 1957 begnadigt, 1962 wieder verhaftet und wenig später dem Münchener Polizeigewahrsam entflohen, stellte sich am 17. April in Ostberlin Pressevertretern aus aller Welt. Er amüsierte sich und seine Zuhörer königlich mit einem Bericht darüber, wie er den Behörden der Bundesrepublik ein Schnippchen geschlagen hat.

Der frühere Chef der westdeutschen FDJ entfloh zwei bayerischen Polizisten am 4. April 1962 aus dem Hof des Amtsgerichts in der Maxburg. Er war an einen anderen Häftling mit einer "Doppelzange" gefesselt. Schnell freilich hatte er bemerkt, daß der "Achter" sein überaus schmales Gelenk nicht fest umschloß. Angenfort streifte die Fessel einfach ab und verschwand in der Menge. Der Polizeibeamte, der ihn führte, war baß erstaunt. Am hilflosesten soll sich, wie Angenfort erzählte, ein Reviervorsteher, der den Transport führte, verhalten haben. Die Münchener Behörden prüfen jetzt, ob ihm Nachlässigkeit nachzuweisen ist.

Der lustig in Ostberlin parlierende Flüchtling aber hat eine andere Erklärung, die, wie er sagt, aus "Gefängniskreisen" stammt: ein Reviervorsteher in Bayern trägt drei Streifen am Ärmel. Die Gefangenen aber sagen, Polizeibeamte mit einem Streifen könnten lesen, die mit zwei auch schreiben. Wer aber drei Streifen hätte, wäre schon so lange Polizeibeamter, daß er beides wieder vergessen hätte. "Ich will natürlich damit nicht sagen", meinte der 38 jährige Kommunist großzügig, "alle Polizeibeamten in der Bundesrepublik seien unintelligent. Ich habe auch andere kennengelernt".

Die anderen, die Angenfort meint, scheinen der politischen Polizei anzugehören. Sie sind intelligenter, aber dennoch, hat der frühere Gefangene sie nicht immer in angenehmer Erinnerung. Daß es sich dabei um frühere Gestapo-Angehörige handelt, versteht sich für einen FDJ-Chef von selbst. Immerhin, sie benehmen sich nicht mehr ganz so wie früher, räumt Angenfort ein. Auch im Westen hätten sich die Verhältnisse gewandelt. Großmut steht einem Flüchtling gut zu Gesicht.

Einem dieser politischen Polizisten freilich trägt Angenfort einiges nach. Der Beamte hatte Angenforts Mutter besucht und, wie der frühere Delinquent den Journalisten darstellt, sie nicht darauf hingewiesen, daß sie gegen ihren Sohn nicht auszusagen braucht. Die alte Dame aber, über 70 Jahre und aus gutem katholischem Hause, war geschult: "Ich brauche nicht auszusagen." Darauf der Beamte: "Wir könnten Sie zwingen." Er bekam die klassische Antwort: "Eine Mutter zwingt man nicht."

Der Weg von München nach Ostberlin ist weit, groß auch die Versuchung, amüsant und lehrreich darüber zu fabulieren – ohne genauere Angaben natürlich, denn, das versteht doch jeder, Angenfort kann die vielen, vielen Bundesrepublikaner, die ihm halfen, nicht bloßstellen. Die hochherzigste Hilfe erhielt er von einem katholischen Geistlichen. Bei dem Priester suchte er Zuflucht für eine Nacht. Welch dankbare Szene für einen Roman! Zwar stahl Angenfort dem Priester beim Morgengrauen keine silbernen Leuchter, wie weiland Jean Viljean in Victor Hugos "Miserables", aber er nutzte die Gelegenheit politisch.