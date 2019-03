Gleichberechtigung plus Galanterie: Männer müssen wieder Ritter werden

Von Georg Zivier

Ein uralter Berliner Schauspieler, noch sehr aktiv auf den Brettern und bei der Flasche, hat sich jüngst durch eine spontane Meinungsäußerung, genauer gesagt: durch die Form dieser Äußerung eine kleine Unsterblichkeit verschafft. Dieser sehr alte Mime fällt im Alltagsleben durch seine modisch-sportliche Eleganz auf, die sich mit seinem nahezu altfränkischen Gehaben, seiner Überhöflichkeit und Preziosität auf seltsame Weise verbindet. Mit gezirkelten Bewegungen, zu denen ein Tressenrock aus dem Rokoko passen würde, trippelt der alte Herr im beigefarbenen Pullover und in Knickerbockers über die Wege. Seine Höflichkeit im Umgang mit Frauen ist nicht zu überbieten. Der jüngsten Elevin wird am Bühneneingang der Vortritt gelassen, Handkuß mit zierlicher Verbeugung und die Anrede "Gnädige Frau" oder "Gnädiges Fräulein" sind dem Kulissenveteran eine Selbstverständlichkeit, doch kann er auch streng sein. Als kürzlich eine junge Darstellerin einen wirklich ziemlich naseweisen Zungenschlag machte, fertigte sie der uralte Kollege mit den Worten ab: "Gnädige Frau sind leider eine dumme Gans!" Dieser Ausspruch ist in Berliner Theaterkreisen zum geflügelten Wort geworden, schon weil er demonstriert, daß Höflichkeit eine Kritik nicht ausschließt.

In der heutigen Zeit dürfte die Umkehrung des Exempels nützlich sein. Nachdem sich die Frauen starke Positionen im sozialen Leben erobert haben, nachdem sie überall "mitmischen", kann es nicht ausbleiben, daß sie von Vorgesetzten Korrekturen und Verweise hinnehmen müssen und daß sie von den männlichen Kollegen als unter gleichartigen Voraussetzungen stehende "Kräfte" behandelt werden.

Müssen solche Umstände jede Politesse ausschließen? Kann der zur Kritik verpflichtete Chef nicht eine Geste finden, die bei allem vielleicht notwendigen Tadel irgendwie doch unseren Ritterlichkeitsbegriffen entspricht, und kann der Angestellte der weiblichen Mitarbeiterin gegenüber nicht vielleicht auf den Kerlston verzichten, den er bei männlichen Kollegen anschlägt?

Man könnte natürlich sagen: "Tu l’a voulu, Georges Dandin", "Ihr habt’s so gewollt, meine Damen." Früher einmal hattet ihr in der Versammlung zu schweigen, dafür trug euch der Gatte auch auf Händen, zumindest symbolisch. Nunmehr aber spricht die Evastochter lautstark in den Parlamenten mit, ja sogar im Aufsichtsrat von Großindustrien, und oft genug betont sie recht resolut, daß sie keine tragenden Hände mehr brauche, sich vielmehr recht selbständig mit ihren Füßen und ihrem Auto zu bewegen verstehe. Da habt ihr’s nun!

Dabei ist es kaum drei Jahrzehnte her, daß der leider unvergeßbare Reichskanzler . Franz von Papen verkündete: Die Frau habe ihre Schlacht im Kindbett zu schlagen, womit er sie in den Bereich der bekannten drei K zurückverweisen wollte, in Kirche, Kinderstube, Küche.