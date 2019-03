Sie haben es also satt, das Autofahren; es ist Ihnen völlig egal, ob Sie je wieder hinter einem Steuer sitzen oder nicht. Wenn Sie ein motorisierter "Pendler" sind, der tagein, tagaus zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hin- und herfahren muß, dann ist das vielleicht schon begreiflich, daß Sie so reagieren. Aber nur nicht den Mut verlieren, es sieht ganz so aus, als solle das Autofahren leichter werden. Mr. Victor G. Raviolo – der Leiter der Technik bei Ford in England – hat jüngst nach einem Amerika-Besuch die Kristallkugel herausgeholt und Dinge darin gesehen, die eine interessante Entwicklung für Auto und Fahrer versprechen.

Sie fahren zum Beispiel dahin und lauschen Ihrer Lieblingssendung aus dem Rundfunk. Da schallt aus ihrem Lautsprecher die Warnung: Bauarbeiten 400 Meter voraus." Raviolo hält so etwas für eine brauchbare Möglichkeit. Der Wagen brauchte nur einen zusätzlichen Wellenbereich: damit könnte jede Botschaft aufgefangen werden, die von einem automatischen Sender mit kleinem Sendebereich ausgesandt wird, der an einer gut dafür geeigneten Stelle nahe bei den Bauarbeiten aufgestellt worden ist. Das wäre ein System, das besonders bei Nebel von Nutzen wäre. Der Gedanke ließe sich noch erweitern: Polizei wagen, Streifenwagen könnten Sender mit sich führen, von denen die Autofahrer rechtzeitig vor Gefahren gewarnt würden wie vereisten Straßen, Überflutungen oder einem Unfall.

Raviolo fände es auch praktisch, wenn eines Tages die Autos über Vorrichtungen verfügten, denen er den Namen gab: Anzeiger für "Fahrzeug voraus", für "Überholen gefahrlos", "Straßenkreuzung voraus" und "zulässige Geschwindigkeit". Am schwersten kann man sich wohl ein Bild machen von dem Gerät, das die zulässige Geschwindigkeit anzeigen soll. Es müßten Dinge berücksichtigen wie Verkehrsdichte, Licht, Straßendecke und dem Fahrer die Kilometerzahl je Stunde angeben, die ein gefahrloses Fahren verspricht.

Der Anzeiger für "Straßenkreuzung voraus" würde den Fahrer aufmerksam auf schwierige Kreuzungen oder geschlossene Bahnübergänge oder auf sonst eine Gefahr, auf die der ungewarnte Fahrer leicht stoßen könnte. Der Anzeiger für "Überholen gefahrlos" wäre ein Rechenwerk, das ein Ja oder ein Nein produzierte, nachdem es Faktoren verdaut hätte, die sich auf die Verkehrsbedingungen. vor und hinter dem Wagen beziehen, ferner auf die Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge, nicht zu vergessen Dinge wie Strecken mit Überholverbot und Seitenstraßen. (Was dabei herauskäme, wenn der Anzeiger einmal Verdauungsschwierigkeiten hätte, kann man sich leicht vorstellen.) Der Anzeiger für "Fahrzeug voraus" gäbe eine Warnung an den Fahrer, wenn er sich dem Wagen vor ihm zu schnell näherte.

Das Schreckgespenst Korrosion, so wird prophezeit, wird eines Tages verschwinden, wenn neue Methoden für einen Plastiküberzug und für den Anstrich eingeführt werden mit salzunempfindlicher Verchromung und bis dahin unbekannten Abdichtungen der Karosserie. Selbst für Fahrer, die nur ungern Garagen benutzen, scheint Hoffnung zu bestehen, denn Raviolo kündigt Kühlsysteme an, die für alle Zeiten abgedichtet sind; und Wagen, die ihr Leben beenden, ohne daß das Fahrgestell je abgeschmiert zu werden brauchte. Er regt an, den Verkehr nach dem Potential der Geschwindigkeit in Bahnen einzuordnen.

Heute in zehn Jahren, wenn ich dann in meinem von Instrumenten gelenkten Elektrowagen auf der für hundert Kilometer die Stunde bestimmten Schnellbahn dahinfahre, mitten nach Hamburg oder Paris oder London hinein, dann werde ich zurückdenken und sagen: "Er hat recht behalten – na, sagen wir, beinahe."

Tony Brooks