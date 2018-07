Inhalt Seite 1 — BASF investiert auf Zuwachs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Badische Anilin-& Sodafabrik AG, Ludwigshafen, hat, das war bereits in der alten IG der Fall, eine andere Struktur als die beiden anderen großen Farben-Nachfolger. Sie ist in erster Linie ein Unternehmen der Grundstoffchemie; nur im beschränkten Umfange ist sie bisher in die Weiterverarbeitung eingedrungen. Man darf dies allerdings nicht zu einfach sehen. BASF-Chef, Prof. Wurster, wies hierauf in der Pressekonferenz nachdrücklich hin. Er legte dar, daß bei der Kompliziertheit der chemischen Vorgänge zwischen Grundstoffen und den Fertigerzeugnissen zum Beispiel sich viele Zwischenstufen befinden. Wo die Grenze liegt, läßt sich nicht eindeutig festlegen. Praktische fabrikatorische und kaufmännische Überlegungen entscheiden von Fall zu Fall. Die BASF hat sich im letzten, für die deutsche Chemie recht kritischen Geschäftsjahr anders verhalten als die ehemaligen Schwesterunternehmen. Dabei ist von außenher schwer zu sagen, ob die BASF schlechter, vielleicht aber auch besser abgeschnitten hat. Dafür ist der Zeitabschnitt, den ein Kalender- und damit ein Geschäftsjahr bietet, zu kurz.

Es bleibt allerdings Tatsache, daß die BASF trotz erheblicher Investitionen – und das Jahr 1961 war mit einem Investitionsaufwand von 446 Mill. DM ein ausgesprochenes Spitzenjahr, dessen Ergebnis sich aller Voraussicht nach 1962 nicht wiederholen wird – ihren Umsatz nicht zu erhöhen vermochte. Er ist vielmehr mit 2,59 Mrd. DM unverändert geblieben. Im Mutterhaus selbst haben sich die Umsatzerlöse von 2,36 Mrd. auf 2,26 Mrd. DM gemindert. Die mengenmäßigen Ergebnisse 1961 waren dabei sicherlich erheblich größer als im Jahr zuvor. Relativzahlen lassen sich hierüber allerdings nicht nennen, denn das hieße, wie Professor Wurster sagte, nicht nur Äpfel und Birnen, sondern Erdbeeren und Kartoffeln addieren. Wie es aber auch sein mag, die Umsatzerlöse haben sich verringert, weil die Preise, vor allem auf dem Kunststoffgebiet, bei der starken amerikanischen Konkurrenz erheblich gesunken sind. Das gilt nicht nur für die BASF, sondern für die deutsche Chemie schlechthin. Sie ist in das US-Preisangebot eingetreten, um einen verstärkten Import von Chemieartikeln abzuwehren.

Das ist ihr auch gelungen, denn der Anteil an der Chemie Inlandsversorgung hat sich nicht verschlechtert.

Die BASF hat investiert, um zu rationalisieren, und tut dies auch weiter. Nur so lassen sich die Kosten drücken, die insbesondere bei den personellen Ausgaben eine steigende Tendenz aufweisen. Der Lohnanteil in Chemieerzeugnissen hat, auf lange Sicht gesehen, eine steigende Tendenz. Die Produkte werden wertvoller und der Anteil an hochqualifizierter Arbeit – (man denke nur an die Forschung) steigt ständig. Professor Wurster nannte interessante Zahlen. Vor dem Ersten Weltkrieg betrug der Lohnanteil 9 bis 10 %, zwischen den beiden Kriegen 11 bis 13 %, heute sind es 18 bis 19 %.

Es drängt sich die Frage auf, ob das Steigen der Personalkosten – im vergangenen Jahr war dies besonders ausgeprägt – bereits auf Kosten der Selbstfinanzierungskraft des Unternehmens geht. Die Ertragsrechnung läßt eine solche Frage als berechtigt erscheinen. Die Zuweisungen an die freie Rücklage sind von 36,2 auf 12,7 Mill. DM zurückgegangen. Die Personalunkosten erhöhten sich dagegen von 415 auf 492 Mill. DM. Im Geschäftsbericht heißt es hierzu: „Tariferhöhungen im Ausmaß der letzten Jahre sind überaus bedenklich, weil die Produktivität der Arbeit mit ihnen auch bei großen Rationalisierungserfolgen nicht mehr Schritt halten kann.“

Diese aber sind 1961 keineswegs eindrucksvoll in Erscheinung getreten. Das bedarf einer Erklärung. Zu einem guten Teil ist dies offenbar darauf zurückzuführen, daß die neugeschaffenen Kapazitäten noch nicht überall voll ausgelastet sind. Der Geschäftsbericht drückt sich hier recht vorsichtig aus. Auf der Pressekonferenz wurde jedoch vom Vorstand erklärt, daß die BASF ihrer Kundschaft, vor allem also der kunststoffverarbeitenden Industrie, freie Kapazitäten in Reserve halten müsse. Das ist bei neuen Erzeugnissen verständlich. Schließlich müssen sie mit all ihren Anwendungsmöglichkeiten den Verarbeitern erst nahegebracht werden. Mit einer wachsenden Nachfrage ist also zu rechnen; ihr muß die BASF entspechen können. Der Effekt neuer großer Anlagen – und sie sind für das Unternehmen typisch – kommt also nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Anlaufzeit zum Tragen.

Professor Wurster meinte auf der Pressekonferenz, was nach einer oberflächlichen Betrachtung der Bilanz nicht ohne weiteres zu verstehen ist, daß trotz der geringeren Dotierung der freien Rücklagen und trotz des Rückganges der am Ertrag gebundenen Steuern (176 Mill. in 1961 gegenüber 210 Mill. im Jahre 1960) sich die innere Vermögensstruktur im Berichtsjahr verbessert habe. Einen gewissen Hinweis hierauf gibt die Tatsache, daß die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 217 Mill. die höchsten waren (Vorjahr 202 Mill. DM), die jemals von der BASF vorgenommen wurden. Dabei handelt es sich zum weitaus größeren Teil um degressive Abschreibungen, die ihrer Natur nach von den jüngsten und damit modernsten Anlagen vorgenommen wurden und zwar vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo diese noch keine optimalen Erträge abwarfen.