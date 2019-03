Von den 150 größten Industriefirmen der Welt stellen 38 in Hannover aus, und zwar 15 deutsche und 23 Unternehmen aus anderen Ländern. Viel Industrie-Prominenz ist auf der Messe rechts und links der "Stahlstraße" konzentriert. Zahlreiche deutsche Stahlkonzerne haben hier imponierende Messebauten errichtet, wobei mitunter die Aufwendungen an die Millionengrenze heranreichen. Als erste ausländische Firma präsentieren sich zur kommenden Hannover-Messe die (Vereinigten Österreichischen Stahlwerke (VOEST) aus Linz. Neubauten führen aber auch andere Unternehmen vor, etwa die "Mannesmann-AG", deren 120 Meter hoher Turm heute Wahrzeichen der Messe ist.

Die meisten der 23 Pavillons an der "Stahlstraße" sind Ausstellungshalle und Ausstellungsstück zugleich. Als moderne und teilweise kühne Bauwerke demonstrieren sie, welche Möglichkeiten der Stahl dem Architekten bietet. Mitverwendet wird dabei häufig das noch junge Baumaterial Kunststoff.

Die neue "Mannesmann-Rotunde", ein Runebau von 50 Meter Durchmesser, wird von einer großen Scheibe abgedeckt, die in der Mitte angespart ist. Diese Öffnung von zehn Meter Durchmesser soll durch eine aufblasbare Kunststofflinse geschlossen werden. Sie läßt das Tageslicht durchfallen in den Innenraum der Rotunde und leuchtet fein 75 Quadratmeter großes Wasserbecken aus. Das ganze Bauwerk wird elegant gestützt von dürnen, nahtlosen Stahlrohren und hat die stattliche Grundfläche von 2000 Quadratmetern. Es beherbergt 14 Büro- und Besprechungsräume, einen Kinosaal mit hundert Sitzplätzen, Lese-, Prospekt-, Informations- und Empfangsräume sowie ein Kasino.

Daß gerade in diesem Jahr auffallend viel an der "Stahlstraße" gebaut wird, läßt verschiedene Deutungen zu: Man könnte in diesem Aufwand ebenso die schwieriger gewordene Lage auf dem Stahlmarkt erkennen, mit einem verschärften Wettbewerb, als auch daraus ablesen, daß die Situation so kritisch doch noch nicht sei, wenn man sich solche Messeneubauten leistet.

Die Rohstahlerzeugung in der Bundesrepublik blieb 1961 mit insgesamt 33,5 Millionen Tonnen um etwa 2 % hinter 1960 zurück. Sie behauptet damit aber in der Rohstahlproduktion der Welt immer noch den dritten Platz hinter den USA (91 Mill. t) und der Sowjetunion (71 Mill. t). Beachtlich aufgerückt ist Japan (28 Mill. t), dessen Rohstahlerzeugung 1961 um 28 % gestiegen ist und damit den größten Zuwachs aller bedeutenden Stahlproduzenten im Jahre 1961 erreicht hat.

In der Eisen- und Stahlindustrie lassen sich die Investitionen nicht kurzfristig den Marktschwankungen anpassen. Der Salzgitter-Konzern muß gegenwärtig Eisenerz auf Halde nehmen, während er zur gleichen Zeit die Erschließung eines neuen Erzvorkommens mit dem Bau der Schachtanlage "Konrad" weiter vorantreibt. Die großen Investitionen der Eisen- und Stahlindustrie sind langfristig geplant, weil sich viele Bauwerke über Jahre hinziehen. – Ein Rückgang der Rohstahlproduktion ist übrigens für unsere Industrie auch in jüngster Zeit nichts Überraschendes, denn auch 1958 lag die Erzeugungsmenge unter der des Vorjahres.