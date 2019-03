Von Curt Riess

Von Zeit zu Zeit veranstalten die Blätter Rundfragen darüber, welche Bücher empfehlenswert wären: um sie auf die Sommerreise mitzunehmen oder auf den Winterurlaub, oder um sie auf den Weihnachtstisch zu legen. Und dann äußern sich die Befragten und sagen, warum sie gerade dieses oder jenes Buch empfehlen würden.

Und ich lese das und bin immer wieder erstaunt darüber, daß diese Leute alle so viel gelesen haben, und dazu noch Bücher, die eben erst erschienen sind. Woher sie nur die Zeit nehmen?

Und meine Gedanken gehen zurück in die zwanziger Jahre, die ich zum Teil in New York verbrachte. Damals konnte ich feststellen, daß jede große Zeitung einen Buchkritiker engagiert hatte. Dieser arme Mann mußte täglich an einer bestimmten Stelle im Blatt ein jeweils neues Buch besprechen. Er mußte nicht sehr viel darüber schreiben – aber er mußte es immerhin gelesen haben, bevor er schreiben konnte.

Diese Kritiker schienen mir, der ich damals noch jung war, übernatürliche Wesen. Später, als ich selber Bücher veröffentlichte, mußte ich allerdings feststellen, daß man auch über Bücher schreiben kann, die man nicht gelesen hat. Ja, manchmal schien es mir, daß die Besprechungen jener Kritiker, die meine Bücher nicht gelesen hatten, bei weitem origineller waren als die Elaborate derjenigen, die sich der Mühe der Lektüre unterzogen hatten. Anfangs geriet ich darüber in Zorn. Später konnte ich nur noch lächeln.

Aber wirkliche Schwermut überwältigt mich noch immer oder eigentlich in stetig steigendem Maße, nicht wenn ich an die gerade erschienenen und von mir immer noch nicht gelesenen Bücher denke, sondern wenn ich vor meiner Bibliothek stehe, die nur sehr wenige solcher neuesten Erscheinungen enthält.

Wann habe ich eigentlich diese "Gesammelten Werke" gesammelt – die von Goethe und Schiller, von Sophokles und Euripides, von Racine und Corneille, von Shakespeare und den anderen Großen der Weltliteratur? Wann reihte ich sie in meine Bibliothek ein? Wie alt war ich damals? Zwölf? Fünfzehn?