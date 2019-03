Nach den klassischen Ferienhaus-Ländern Dänemark, Deutschland, Schweiz und Österreich begann inzwischen auch Jugoslawien Bungalow-Dörfer einzurichten. Das Angebot ist noch nicht groß. Bungalows stehen bisher in Ankaran bei Köper, Umag, Porec, Rovinj, Dubrovnik und Ulcinj. Allen Bungalowdörfern ist ein Restaurant angeschlossen; die Häuschen werden einstweilen nur mit Vollpension vermietet. Die Reservierungen können jeweils beim örtlichen Verkehrsverein "Turisticko Drustvo" vorgenommen werden.

Die Stein- und Holzbungalows in Ankaran haben gemeinsame Wasch-und Duschräume. Der Vollpensionspreis beträgt pro Person und Tag zwischen 2850 und 3000 Dinar (1 Mark gleich 187,5 Dinar). In den Steinbungalows Von Umag liegen die Waschgelegenheiten teils in den Häusern selbst, teils in Gemeinschaftswaschräumen. 1900 Dinar beträgt hier der Tagessatz. Auch in den Ferienhäusern in Porec (Plava Laguna und Pical), Rovinj und Ulcinj teilt man sich die Waschbecken und Brausen. Rovinj verlangt 1500 Dinar.

Die Preise für Porec und Ulcinj schwanken. In Dubrovnik liegt der Campingplatz "Adria Stop". Hier stehen Häuser für vier und acht Personen. Der Völlpensionspreis beträgt pro Tag und Person 2900 Dinar.

Der jugoslawische Fremdenverkehrsverband hat eine "Straßen-und Camping"-Karte herausgegeben, auf ihr sind die Feriendörfer eingezeichnet. Im Juni und September werden die Mietpreise um 30 % gesenkt, in den Monaten Oktober bis Mai sogar bis zu 50 %.