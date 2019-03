Die einen folterten, die anderen kämpften für Sühne und Versöhnung

Von Josef Müller-Marein

Djamila Boupacha ist, wie viele aufständischen Algerier, soeben aus der französischen Haft entlassen worden. Sie ist frei.

Warum die Rede davon, ist? Wo Tausende entlassen wurden? Und was ist das für ein Name? Eine Djamila ist in Algerien nicht seltener als eine Maria oder Anna in Europa.

Aber Picasso hat eine Zeichnung von ihr gemacht, Er tat dies, um ihr zu helfen. Simone de Beauvoir, die Schriftstellerin und Gefährtin des Philosophen Sartre, hat für sie gezeugt; desgleichen André Philip, ein Prominenter im Lager der Sozialisten, und Jules Roy, der Fliegeroberst außer Dienst, der – wie der einstige Fliegergeneral Jouhaud – ein Pied noir ist, also ein gebürtiger Algerier; auch Françoise Sagan schrieb zu ihren Gunsten, die Romanautorin, und schließlich Monsieur de Bollardière, der jüngste General der französischen Armee, der seinen Dienst aufkündigte. Diese alle und viele andere haben sich für Fräulein Boupacha eingesetzt.

Der Tatbestand: Das dreiundzwanzigjährige Mädchen Djamila aus Algier wurde in der Nacht zum 11. Februar 1960 in ihrem Elternhaus verhaftet. Sie gehörte dem FLN, der "Front der nationalen Befreiung" an, und leugnete es nicht. Man warf ihr vor, an einem Bombenattentat (das übrigens kein Leben vernichtet hat) beteiligt gewesen zu sein. Sie stritt es ab.

Aktenkundig ist eine vierfache Prozedur: Mißhandlungen, die mit Prügeln und Tritten begannen und zunächst damit endeten, daß auf ihrer Brust brennende Zigaretten ausgedrückt wurden... sodann die "Badewanne". Das war ein Verfahren, bei dem die Opfer auf eine Kippvorrichtung festgebunden und einmal über, einmal unter Wasser gehalten wurden. Danach die "Elektrizität": Ein Mann setzte mit einer Kurbel einen Dynamo in Bewegung, und die elektrischen Leitungen waren an Brust und Schoß angeschlossen. Viertens wurde etwas Außergewöhnliches praktiziert: Die Männer der Fallschirmspringer-Truppe hatten ihr Bier ausgetrunken. Eine der leeren Flaschen diente ihnen dazu, die nackte Djamila zu "entjungfern". Djamila "gestand" alle Bombenattentate. Auch diejenigen, die sie gar nicht unternommen haben konnte –