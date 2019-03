Von Richard F. Behrendt

Die Wechselbeziehungen zwischen Europa und den südamerikanischen Staaten werden im Mittelpunkt des Latein amerika-Wirtschaftstages der Hannover-Messe 1962 stehen. Unter den Entwicklungsgebieten nimmt Lateinamerika eine Sonderstellung ein, da es an der Schwelle zur Industrialisierung steht und auf Grund seines natürlichen Reichtums bald selbst etwas für die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Welt tun könnte. Allerdings sind in dieser Region wirtschaftliche Probleme nicht allein entscheidend. Prof. Dr. Dr. h. c. Richard F. Behrendt, Ordinarius für Soziologie an der Universität Bern, gibt in dem nachfolgenden Auszug eines Vortrags das soziologische Fazit seines langjährigen Aufenthaltes in den Ländern des lateinamerikanischenKontinents.

Die letzten Jahrhunderte haben eine einzigartige Zunahme Von wirtschaftlich nutzbaren Kenntnissen und Fertigkeiten – und demzufolge von materiellem Wohlstand – mit sich gebracht. Dieser Prozeß der technischen, wirtschaftlichen und – unvermeidlich auch – gesellschaftlichen Dynamik ist jedoch bis vor kurzem lediglich von den Völkern Nordwest- und Mitteleuropas, Anglo-Amerikas und Ozeaniens aktiv getragen worden. Dementsprechend sind auch seine materiellen Ergebnisse überwiegend nur diesen Völkern – zur Zeit etwa 16 % der Erdbevölkerung – zugute gekommen.

In den übrigen Regionen hat sich dagegen eine starke Diskrepanz zwischen stark gewachsenen Bevölkerungen und wenig oder nicht gewachsener effektiver Produktionsfähigkeit herausgebildet.

*

"Dynamik" als gesellschaftliches und ökonomisches Phänomen bedeutet den andauernden Wandel von Denk- und Verhaltensweisen, von Wertordnungen, von Produktions- und Organisationsmethoden und die Ausweitung der technischen Ausrüstung sowie der menschlichen und materiellen Energien und Beziehungskreise. Für Lateinamerika ist Dynamik in diesem Sinne erst seit Beginn unseres Jahrhunderts in zunehmendem Maße, überwiegend aus Europa und aus den Vereinigten Staaten von Amerika, importiert worden.

Die Kultur der spanischen und portugiesischen Eroberer und ihrer Nachfolger in den Staaten Lateinamerikas gründete sich auf eine Überlagerung von europäischen Herrenschichten über eine gemischtrassische Bevölkerung, deren ursprüngliche einheimische Herrscher und Herrschaftsorganisationen entmachtet und vernichtet worden waren. Die iberische Eroberung verebbte in einem statischen Gesellschaftssystem, das die erworbenen Privilegien für die Herrscher und ihre Nachkommen zu verewigen suchte, unter möglichster Ausschließung neuer Ideen und auswärtiger Einflüsse.