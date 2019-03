Inhalt Seite 1 — Das Lachen der Kinder vertreibt die Dämonen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutsche Bücher in Israel

Von Max Brod

Während in Europa vielfach die Ansicht zu hören ist, deutsche Kultur sei in Israel unbeliebt, bietet die reale Praxis ein ganz anderes Bild. Das "Kammertheater" hat in der vorigen Saison mit Schillers "Maria Stuart" einen seiner größten Sturmerfolge erarbeitet; noch heute erscheint dieses Stück im Repertoire dieser jungen Bühne, die mit ihrem Überfluß an enthusiastischen Schauspielern beiderlei Geschlechtes sogar Umbesetzungen der Hauptrollen mit gleichbleibendem Gelingen durchführen konnte. Und in der Habimah, deren Dramaturg ich bin, wird am 2. Mai "Zeit der Schuldlosen" von Siegfried Lenz aufgeführt. Ein junger Regisseur aus Deutschland, der das kraftvolle Stück in Stuttgart inszeniert hat, leitet die Vorbereitungen.

Man kann also nicht etwa behaupten, daß das Interesse der kulturellen Kreise Israels nur den altbewährten Weltklassikern deutscher Zunge, nicht der jungen deutschen Generation gehört. Vor kurzem berichtete man mir, daß Übersetzungen einiger Werke von Böll, Luise Rinser, Ingeborg Bachmann und anderen bei unseren Verlegern im Zuge sind.

Selbstverständlich meine ich in diesem Zusammenhang zunächst Übersetzungen ins Hebräische, wie auch die Theateraufführungen, von denen hier die Rede ist, durchweg in hebräischer Sprache stattfinden.

Und dennoch wäre es Hypokrisie, wollte man die Tatsache übersehen, daß den israelisch-deutschen Kulturbeziehungen durch all das unsägliche Leid und die Grausamkeit der Hitlerjahre eine schwere Hypothek auferlegt worden ist. Ein Kampf spielt sich ab. Es gibt Kreise, denen alles Deutsche ohne Unterschied verdächtig, reaktionär erscheint. Es wird einige Geduld kosten, törichte Vorurteile zu überwinden, die sich auf diesem Gebiete eingenistet haben. Als neulich zu einem festlichen Anlaß Beethovens Neunte Symphonie geplant wurde, gab es heftige Proteste dagegen, daß man den Text in der deutschen Originalsprache einstudieren wollte (obwohl dies das einzig Vernünftige und Sachgemäße ist). Den Protesten wurde bedauerlicherweise sogar stattgegeben, Schillers Hymne erklang (oder erklang nicht) in schlechter englischer Übersetzung. Zum Trost – solch ein Fall steht recht vereinzelt da und ist heute vielleicht auf den alle Gemüter aufstörenden Eichmann-Prozeß zurückzuführen. Und in sehr vielen Konzerten hier habe ich deutsch singen gehört, ohne daß sich der geringste Einwand geltend gemacht hätte. Es kommt eben ganz darauf an, wie eine Sache eingefädelt wird. Daß es in Kunstdingen überhaupt kein "Fädeln" geben dürfte: diese Erkenntnis hat sich auch in sehr vielen hochhumanen Ländern noch nicht völlig durchgesetzt.

Zwischen Deutschland und Israel gibt es noch keine normalen diplomatischen Beziehungen; das wird in Deutschland leider bagatellisiert. Dagegen hat man der Parlamentsdebatte, die Anfang dieses Jahres in Jerusalem stattfand, bestimmt viel zu großes Gewicht beigemessen. Es war ein Versuch der Opposition, der Regierung Verlegenheiten zu schaffen. Doch die Anträge, die auf eine Einschränkung der Kulturbeziehungen zu Deutschland hinausliefen, wurden von der Majorität verworfen, und der israelische Erziehungsminister Abba Eban sowie der Vorsitzende der Israel-Kommission in Köln, Botschafter Dr. F. E. Shinnar, beeilten sich zu erklären, daß die vom Parlament am 19. Januar gebilligten Verordnungen nichts Neues formulieren wollen, sondern nur die bisherige, eigentlich recht liberale Praxis bestätigen.