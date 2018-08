Inhalt Seite 1 — Das perfekte Sachbuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich möchte von einem außergewöhnlichen Buch sprechen:

„Die Welt aus der wir kommen“; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München; 404 S., 795 Abb., 58,– DM.

Es ist leicht gesagt, daß ein Buch wie dieses, geschrieben von einer Reihe erstklassiger Archäologen, eine Lücke schon darum ausfüllt, weil es einen weitgespannten Überblick vermittelt und weil es bei relativ knappem Text eine so reichhaltige Bebilderung enthält – zwei Tatsachen, die für den kulturell interessierten Laien eine kleine Bibliothek von oft schwer zugänglicher Fachliteratur ersetzen. Wir haben es tatsächlich mit einer Art von Wiedergeburt des allgemeinen Interesses an der Archäologie zu tun, vielleicht aufgeweckt durch den enormen Bucherfolg von Cerams „Götter, Gräber und Gelehrte“. Dieses Interesse ist heute zu einer Angelegenheit breiter Schichten geworden.

Wenn wir den großen, opulent ausgestatteten Band durchblättern, dann drängt sich eine Überlegung in den Vordergrund, die nämlich, daß wir eigentlich Grund hätten, beglückt und stolz zu sein auf das, was eine Menschheit in Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika geleistet hat und heute noch zu leisten fähig ist. Das Gefühl des Stolzes wird für jeden Einsichtigen dadurch gemindert, daß er, um mit Goethe zu sprechen, betrübt feststellen muß, wie herrlich weit wir es gebracht haben. Denn seit diese Erde besteht – und sie besteht ganz offenbar länger als die halbe Million Jahre, die der Forschung sich erschlossen haben – haben die Menschen nicht davon lassen können, sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen, einmal in primitiver Art, einmal – wie heute – auf höchst raffinierte Weise.

Der gleiche Verlag hat diesem Buch zwei andere vorausgeschickt: das eine heißt „Die Welt, in der wir leben“ und berichtet vom Sein des heutigen Menschen, vom Leben auf der Erde und von der Situation unseres Planeten im All. Das andere Buch nennt sich „Die Wunder des Lebens“. Sein Leitmotiv ist das Werk Charles Darwins, das ein neues Zeitalter der Forschung und ein neues Weltbild heraufgeführt hat.

„Die Welt aus der wir kommen“, das dritte Buch dieser Art, gehört zu den schönsten und zugleich wichtigsten Erscheinungen auf diesem Gebiet des Buchmarktes; es ist das „Sachbuch“ in Perfektion. Das Buch ist aufgeteilt in dreizehn Kapitel und entstand unter der Herausgeberschaft des Edinburgher Archäologie-Professors Stuart Piggott. Er hat Fachleute von den Universitäten in Cambridge, London, Melbourne, Belfast, Liverpool und von Instituten in Ankara und Athen zusammengeführt und für seinen Plan zu begeistern gewußt. Die deutsche Bearbeitung lag in den Händen von drei namhaften deutschen Archäologen.

Ein ganz besonderes Lob verdienen die großen, farbigen, eigens für diese Ausgabe hergestellten Zeichnungen, in denen der Versuch gemacht wird, die Atmosphäre einer Kulturepoche aufs eindringlichste, aber auch mit modernen Formmitteln und moderner Farbigkeit zur Anschauung zu bringen. Wer von uns erinnert sich nicht an schiefgeratene, unglaubwürdige Illustrationen in Büchern aus unserer Jugendzeit, wie etwa aus dem so schätzenswerten „Neuen Universum“, darin der Versuch gemacht wurde, sagen wir, das Leben der Steinzeitmenschen oder die Pfahlbauten am Bodensee und ihre Bewohner dem jugendlichen Leser sichtbar zu machen? Heute, nach so vielen Jahren, kann man das Geständnis wagen, hier sei zwar wohlmeinender, aber konzentrierter Kitsch entstanden, während man bei der vorliegenden Publikation keinen Augenblick auf den Gedanken kommt, uns werde hier mit unlauteren künstlerischen Mitteln etwas vorgegaukelt.