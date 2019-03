Warum kehren Kommunisten ihrem System den Rücken? In der Geschichte des aus der Sowjetzone geflohenen ehemaligen Nachrichtenoffiziers Günter Männel, die Wolfgang Leonhard vor zwei Wochen hier erzählt hat, lag ein Teil der Antwort auf jene Frage beschlossen. Eine ähnliche Antwort gibt heute Peter Probst, der geflüchtete Sohn des stellvertretenden DDR-Postministers. Nicht westliche Einflüsse haben ihn zur Abkehr vom Kommunismus bewogen, so sagt er, sondern die tiefe Kluft zwischen dem theoretischen Anspruch des Systems und seiner unmenschlichen Praxis. Bis zu seiner Flucht im Juli 1961 arbeitete Peter Probst im Ostberliner Regierungskrankenhaus; jetzt wirkt er an einem medizinischen Institut in der Bundesrepublik. Wir versagen uns aus guten Gründen, dieses Institut näher zu bezeichnen, da von vier geflüchteten Söhnen hoher DDR-Funktionäre – Dahlem, Reimann, Seigewasser und eben Probst – zwei (Seigewasser, Reimann) vom SSD mittlerweile schon wieder aus der Bundesrepublik entführt worden sind.

In den ersten Julitagen des vergangenen Jahres herrschte im Ostberliner Regierungskrankenhaus und beim Staatssicherheitsdienst Großalarm. Den Anlaß dazu hatte ich gegeben: In der regnerischen Nacht vom 4. zum 5. Juli war es mir mit der selbstlosen Hilfe eines ausländischen Diplomaten gelungen, nach Westberlin zu fliehen. Die SED stand damit, ein halbes Jahr nach der Flucht Günther Seigewassers, zum zweiten Male vor der Tatsache, daß der Sohn eines Mitgliedes der DDR-Regierung den Einflußbereich der deutschen Kommunisten verlassen hatte.

Die Erregung war verständlich – schließlich war ein junges Parteimitglied geflohen, auf das die Partei einige Hoffnungen gesetzt hatte. Mein Lebenslauf war im kommunistischen Sinne überaus vorbildlich gewesen. Mein Vater – erst Mitglied der KPC, dann der KPD und jetzt der SED – stammt aus einer sächsischen Arbeiterfamilie, leistete dem Faschismus klugen und sinnvollen Widerstand und wurde Mitte der fünfziger Jahre Minister des ostdeutschen Staates. Meine "Kaderunterlagen" waren somit einwandfrei. Daß ich im Kreise führender und überzeugter Kommunisten aufgewachsen bin, ist deshalb nicht verwunderlich, auch nicht, daß ich nie andere Auffassungen als die von guten Marxisten kennenlernte.

Die Jugendorganisationen – Junge Pioniere und FDJ – taten mit der politischen Schulung das Ihrige. So entstand bei mir ein Weltbild marxistischen Inhalts, in dem kein Platz war für freiheitliche Gedanken, für Toleranz und religiöse Vorstellungen. All mein Denken und Handeln trug den Stempel der marxistischen Lehre: "Der Sieg des Sozialismus ist unabwendbar, der Untergang des Kapitalismus schon in vollem Gange."

Daß ich mich von dieser Lehre abkehrte, mit allen Konsequenzen, hat gute Gründe. Mein Bruch mit dem Marxismus war keine überstürzte Handlung, sondern der logische Schluß eines Prozesses, das Ergebnis vieler Zweifel und innerer Konflikte. Viele der Vorgänge, die bei meiner Sinneswandlung Pate standen, waren mir damals in ihrer Bedeutung gar nicht ins Bewußtsein gedrungen. Aber in der Rückschau erkenne ich sie als das, was sie waren: Katalysatoren gleichsam, die – wie bei einem chemischen Prozeß – scheinbar unsichtbar wirken und doch Reaktionen auslösen, beschleunigen, sie steuern und schließlich zum Ziele führen. Von einigen dieser Vorgänge will ich hier erzählen.

Im Jahre 1952 verstärkte die Partei ihre Bemühungen, den Sozialismus in der DDR "aufzubauen". Der Druck, der auf den Menschen lastete, wurde schier unerträglich. Ich merkte davon freilich recht wenig: Ich war damals fünfzehn Jahre alt und begann gerade, mein politisches Wissen eifrig mit Klassenkampftheorien anzureichern und in der FDJ den "Standpunkt der Arbeiterklasse darzulegen", wie es mich Elternhaus, Freunde und Jugendverband gelehrt hatten. Dann kam der Vorabend des 17. Juni.

Mein Vater erschien an jenem Tage erst spät abends zu Hause. Er erzählte sofort, daß Arbeiter zum Sitz des Ministerpräsidenten am Leipziger Platz gezogen seien und Krawalle verursacht hätten.