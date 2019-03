Inhalt Seite 1 — Der Bund als VW-Großaktionär Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Kurs der Volkswagenwerk-Aktie ist in den letzten Wochen zum Spielball der Spekulation geworden. Darüber braucht man nicht zu streiten. Die Bonner Väter dieses Papieres sind an der Entwicklung nicht schuldlos. Bei der Schöpfung der Volksaktie haben sie ihre politischen Ideen allzusehr in den Vordergrund gestellt und die Mahnung der Kapitalmarktexperten, gebührende Rücksicht auf die Spielregeln der Börse zu nehmen, nicht berücksichtigt. Offenbar bestand vielfach die Illusion, daß alle am Kapitalmarkt beteiligten in- und ausländischen Kreise zur Unterstützung der Eigentumspolitik der Bundesregierung mit dem Kind "Volkswagenwerk-Aktie" glimpflich verfahren würden. Das konnte nicht mehr als ein frommer Wunsch sein, denn die Börse ist kein Markt einer jeweiligen Regierung, sondern ein Platz, an dem Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen. Daran kann man sich in Bonn offenbar nur schwer gewöhnen.

Meine verehrten Leser, Sie erinnern sich vielleicht, daß wir uns zuletzt in der ZEIT Nr. 9 vom 2. März 1962 mit der Aktie des Volkswagenwerkes beschäftigt haben. Inzwischen ist die Diskussion über den "richtigen" Kurs des Papieres weitergegangen, ohne daß sich wesentlich neue Gesichtspunkte ergeben haben. Fest steht, und das sollte, man bei allen kritischen Bemerkungen nicht vergessen, daß die Erstzeichner die VW-Aktien zum Kurs von 350 % abzüglich des für sie maßgebenden Sozialrabatts übernommen haben und infolgedessen innerhalb eines Jahres einen Kursgewinn von rund 100 % für sich verbuchen konnten. Und das in einer Zeit, da andere – zumindestebenso wertvolle Papiere – um 20 und 30 % zurückgefallen sind. Für die Erstzeichner war der Erwerb der Volkswagenaktie eines der besten Geschäfte, das sie im vergangenen Jahr machen konnten. Natürlich wäre es, nachträglich gesehen, zweckmäßiger gewesen, die VW-Aktie zu Kursen über 1000 % abzustoßen, um sie jetzt billiger zurückzuerwerben. Aber man sollte "entgangene" Kursgewinne nicht schlechthin zu "Verlusten" machen.

Der Bundesregierung scheinen die Kursschwankungeen der letzten Wochen auf die Nerven gegangen zu sein. Man sucht nach Abhilfe, denn es wird in Bonn als peinlich empfunden, wenn die VW-Aktie zum Spekulationspapier ersten Ranges abgestempelt wird. Zudem führen die hektischen Kursschwankungen zu einer Beunruhigung der Erstzeichner, die sich in den letzten Wochen recht zahlreich von ihren Papieren getrennt haben. Das liegt nicht im Sinne der Bonner Politik, die ja Daueranleger schaffen will. Der einfachste Weg zur Kursberuhigung wäre eine aktive Kurspflege. Sie ist jetzt möglich, weil ausreichend flottantes Material zur Verfügung steht. Eine Bank könnte beauftragt werden, durch Käufe und Verkäufe den Kurs innerhalb bestimmter Grenzen zu halten. So etwas kann natürlich Geld kosten, denn an schwachen Börsentagen wird die kurspflegende Bank genötigt sein, größere Beträge an VW-Aktien aufzunehmen. Andererseits könnte die Kurspflege natürlich auch ein Geschäft werden, nämlich dann, wenn die Börsenentwicklung aufwärts geht, bzw. die Geschäftslage des VW-Werkes eine Korrektur des Kurses nach oben als zweckmäßig erscheinen läßt.

Aber auf solche naheliegenden Gedanken scheint man in Bonn bislang noch nicht gekommenzu sein. Offenbar möchte man dort das Ziel, nämlich Kursschwankungen des VW-Kurses zu verhindern, billiger erreichen. Im Gespräch ist die Einstellung der variablen Notiz, d. h. an jedem Börsentag soll nur ein Kurs "gemacht" werden. Damit wird mit Sicherheit zweierlei erreicht: 1. Es entsteht ein "grauer Markt", wie wir ihn hatten, als in den ersten Wochen nach der Börseneinführung der VW-Aktie in gleicher Weise verfahren wurde. Damals ließ sich das noch rechtfertigen, weil eine Kursbeeinflussung auf andere Weise wegen Mangels an Masse nicht möglich war. 2. Der Kurs gerät psychologisch unter Druck, weil der Börse erneut demonstriert wird, daß die VW-Aktie ein besonderes Papier ist, also keine normale Aktie, sondern ein Instrument der Regierungspolitik. Politische Anlagen sind in der Vergangenheit nicht immer die besten gewesen.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie sehr die Bundesregierung das Volkswagen werk aus dem politischen Blickwinkel betrachtet, so hat ihn die Auseinandersetzung über die Erhöhung des Volkswagenpreises gebracht. Es steht nach meiner Ansicht außer Zweifel, daß der Zeitpunkt für die Preiserhöhung ungeschickt gewählt war und provozierend wirken mußte. Einer Regierung muß auch das Recht zugestanden werden, ihr unliebsam erscheinende Preiserhöhung durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erschweren oder rückgängig zu machen. Gegen eine Herabsetzung der Zölle für Kraftfahrzeuge hätte man von diesem Gesichtspunkt aus wenig sagen können, abgesehen davon, daß es schlecht ist, aus einer Verärgerung heraus: Wirtschaftspolitik zu machen. Ganz und gar abzulehnen ist jedoch der Versuch, über die Position eines Großaktionäre die Preispolitik des VW-Werkes beeinflussen zu wollen und zwar in einem Sinne, der nicht den Interessen des Unternehmens selbst dient.

Wir haben, meine verehrten Leser, in der Vergangenheit oftmals erfahren, daß Großaktionäre Gesellschaften, an eignen, sie beteiligt waren, zu einer Politik zwangen, die allein auf die Belange des Großaktionärs ausgerichtet war. Das hat zu Konflikten geführt, die manchmal sogar die ordentlichen Gerichte beschäftigen mußten. Der Bund sollte sich. im Falle des VW-Werkes hüten, irgend etwas zu unternehmen, was ihn in eine ähnliche Lage bringen könnte. Die Geschäftspolitik des Volkswagenwerkes hat dem Wohl des Unternehmens, seiner Belegschaft und seiner Aktionäre zu dienen.

Man kann unterstellen, daß der Bund als Aktionär (er besitzt noch 20 % des Grundkapitals) zur Zeit aus allgemein volkswirtschaftlichen Gründen daran interessiert ist, den Preis für den VW niedrig zu halten. Die Ertragslage des Unternehmens ist für ihn unwichtig, denn er ist auf Dividendeneinnahmen nicht angewiesen. Anders dagegen die rund 1,2 Millionen Menschen, die derselbe Bund zu VW-Aktionären gemacht hat. Ihnen muß zur Sicherung ihrer Ersparnisse an einer guten Rentabilität des Unternehmens gelegen sein. Die Verwaltung des Volkswagen Werkes war offensichtlich der Meinung, daß der deutsche Markt eine Preiserhöhung "hergibt". Sie braucht Geld, weil sie sich vor Eintritt in den völlig freien Wettbewerb des EWG-Marktes ein gutes Finanzfundament sichern will. Wir wissen, daß die Konzentration in der europäischen Automobil Industrie Fortschritte macht und daß sich das VW-Werk in einigen Jahren einer gigantischen Konkurrenz gegenübersehen wird. Eine verantwortungsbewußte Unternehmensführung, besonders dann, wenn sie einer Unzahl von Kleinaktionären gegenüber verantwortlich ist, muß ihre Politik auf dieses Faktum abstellen.