Der Handkuß ist ein Problem für sich. In England konzediert ihn das Girl (man ist dort Girl bis Mitte 40) dem Ausländer als kontinentale Schrulle. Die junge Italienerin oder Spanierin fühlt sich durch einen Handkuß schön halb verführt, auch heute noch. In Frankreich ist er fast Selbstverständlichkeit, Die Hausfrau hat dort die Männer noch sehr am Bändel. Sie schafft es durch exquisite Küche und durch die Fähigkeit, immer so nett wie möglich auszusehen. Die Französin hält die Männer mit dem Kochlöffel in Zucht und Ehrfurcht und durch ihren Chic in Bewunderung.

Die Frau will bewundert werden, als Frau, nicht als Arbeitskraft. Das wird immer so bleiben.

Die Polen – man nennt sie mit Recht die Franzosen des Ostens – waren immer groß in der Courtoisie. Ich war einmal in den dreißiger. Jahren im Büro eines polnischen Großindustriellen und könnte registrieren, wie vorbildlich er seiner Sekretärin gegenüber präzise Anweisungen mit unaufdringlicher Galanterie zu mischen verstand. Das hat sich dort nicht geändert. Vor vier Jahren noch, als die Frauen in Krakau und Warschau einen kaum zu bewältigenden Arbeitstag hätten und zudem in der Garderobe immer wieder Neu aus Alt machen mußten, erleichterten ihnen die Männer, das Leben, indem sie nicht aufhörten, sie auszuzeichnen, ihnen zu huldigen, mit ihnen umzugehen, als sei jede von ihnen die Venus persönlich.

In Schweden, dem Lande, das kaum etwas von Krieg und Kriegsnot weiß, wollen die jungen Mädchen es anders. Dort scheint man eine gewisse Rauhbeinigkeit der Männerwelt zu genießen, als gipfelte darin aller Sex. Unnahbar wandeln die Studenten in Upsala oder Lund ihren Bummelweg. Die Kommilitoninnen wenden alle Tricks an, um die Reserve der jungen Männer zu durchbrechen, und zeigen sich nicht entmutigt, wenn sie sich eine rauhe Abfuhr holen.

Aber dieser paradoxe Umgangston zwischen den Schwedenmädchen und den Burschen dort ist nicht das gleiche wie der Mangel an Galanterie, über den hierzulande geklagt wird. In Schweden hat sich ein besonderer Stil herausgebildet. Bei uns regieren im Grunde noch die alten Götter, aller Gleichberechtigung zum Trotz. Nach wie vor sehnen sich unsere Frauen nach chevaleresker Behandlung. Und die Herren der Schöpfung – ach, sie würden so gern galant sein! –, aber sie sind ja so eilig geworden, so wichtig, so egozentrisch, so unaufmerksam! Das ist die Lage, die Anlaß zu Klagen gibt. Nun soll nicht verallgemeinert werden. – Es mag in Frankreich Ruppsäcke und in Schweden Liebhaber mit Casanova-Allüren geben. Bestimmt. gibt es bei uns in Deutschland auch noch junge und alte Kavaliere, die allen Sehnsuchten romantischer Mädchen entsprechen, ja sogar Ehemänner, die ab und an den Kinderwagen schieben.

Aber die Kavaliere "neuer Schule" scheinen bei uns noch rar zu sein, die Männer meine ich, die auch im Zeitalter gleicher Pflichten und gleicher Rechte den neuen Gegebenheiten entsprechend hilfsbereit und rücksichtsvoll sind und immer kleine Gesten von Hochachtung parat haben, von unpathetischer Bewunderung.