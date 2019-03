Inhalt Seite 1 — Der Kampf um die Ladung Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den ersten Maitagen werden sich in London von neuem die Regierungsvertreter der europäischen Schiffahrtsnationen zusammensetzen, um über gemeinsame Schritte gegen die amerikanische Schiffahrtspolitik zu beraten. Wieder geht es um die Ausführungsbestimmungen des von Präsidert Kennedy Anfang Oktober 1961 unterzeichneten Schiffahrtsgesetzes, das darauf hinausläuft, den europäischen oder auch anderen Schiffahrtsnationen einen Teil ihrer Souveränität. zu nehmen, sofern sie amerikanische Häfen anlaufen. Zur Kontrolle der internationalen Linienschiffahrt verlangen amerikanische Regierungsbehörden – die Federal Maritime Commission – die Vorlage und Kontrolle aller Geschäftspapiere ausland – scher Reedereien.

Im Augenblick scheinen lediglich Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik – jedenfalls auf der Ebene der Reeder – klare Vorstellungen über die möglichen Abwehrmaßnahmen zu haben. Die britischen Reedereien haben es verhältnismäßig einfach. Ihnen hat ihre Regierung einfach verboten, den Amerikanern die verlangten Geschäftspapiere vorzulegen. Sollte es in London zu keinem konkreten Entschluß der Regierungsvertreter kommen, wird man von der Bundesregierung ernsthaft fordern müssen, daß sie den deutschen Reedern eine ähnliche Auflage erteilt.

Dieser Vorgang, der in erster Linie die Regierungen betrifft, darf allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Er steht in Zusammenhang mit einer Entwicklung, die den Linienreedern auf den Nordatlantik Kopfschmerzen macht. Seit Jahren fährt auf dem Nordatlantik neben den Reedereien, die sich in einer Konferenz auf gemeinsame Preise und Konditionen geeinigt haben, ein norwegischer Außenseiter, die Meier-Line aus Oslo. Zu den Kennzeichen eines Außenseiters gehört es, daß er bei vielen Warenpositionen 10 % weniger verlangt als die Konferenzreedereien.

Solange solch ein Reeder nur mit zwei oder auch drei Schiffen fährt, stellt man innerhalb einer Konferenz selten ernsthafte Überlegungen an, auf welche Weise man dieser zwar lästigen, aber noch nicht gefährlichen Konkurrenz begegnen könne. Zudem macht es sich optisch gut, wenn durch einen Außenseiter der Anschein eines Wettbewerbs erhalten bleibt. Unangenehm wird die Geschichte für die alteingesessenen Konferenzreedereien erst dann, wenn der Außenseiter immer mehr Schiffe bauen läßt und den nationalen Reedereien in den Heimathäfen immer mehr Ladung abwirbt. Dann stellt sich sehr bald die Frage, ob man den Außenseiter in die Konferenz aufnehmen oder ihn bekämpfen soll, denn viele Außenseiter hatten nur die Absicht, in die Konferenz aufgenommen zu werden und damit einen festen Ladungsanteil zu bekommen.

Offensichtlich gehört jedoch die norwegische Meier-Line nicht zu dieser Gruppe, denn bisher ist es der Konferenz trotz mehrfacher Angebote noch nicht gelungen, mit ihr zu einen Übereinkommen zu gelangen.

Ende April dürfte mit einer Entscheidung zu rechnen sein, ob sich der Norwegische Reeder mit seiner internationalen Konkurrenz arrangiert oder ob es in diesem Sommer zu einem – von keiner Seite gern gesehen – ernsten und Karten Kampf um die Frachtraten auf dem Nordatlantik kommen wird. Niemand wird es den Konferenzreedereien verübeln können, daß sie dem Neuen nicht kampflos das Feld räumen wollen.

Das Schlagwort von der "Freiheit der Meere" macht sich heute bei Festbanketten noch immer gut. In der Praxis hat es mehr als ein Beispiel dafür gegeben, daß Deutschland liberaler war als seine Konkurrenten, die nicht geneigt waren, uns die gleichen Rechte zuzugestehen. Bei dieser latenten Auseinandersetzung geht es um Ladung für die Schiffe in den Häfen, wer also was und in welchen Teil der Welt fährt, wer an diesem Transport gutes Geld verdient und damit seine Bedeutung erhält.