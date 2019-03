Rabat, im April

Noch ist es in Algerien nicht zu der Bartholomäusnacht gekommen, die der in Paris zum Tode verurteilte OAS-General Jouhaud prophezeit hat. Aber vor kurzem hat die provisorische algerische Regierung Frankreich zum ersten Male vor "den ernsten Folgen" gewarnt, die Algerien drohen, falls es den Franzosen nicht gelingt, die OAS-Untergrundarmee schnell zu zerschlagen. Aus dieser Erklärung spricht die Sorge, ob die erstaunliche Disziplin der algerischen Moslembevölkerung aufrecht zu halten sei. Bisher hat diese Disziplin es ermöglicht, daß der Terror der französischen Rechtsextremisten nicht mit Gegenterror beantwortet wurde. So wurde der Waffenstillstand gerettet, ein allgemeines Blutbad verhindert und die OAS in eine hoffnungslose Position gedrängt.

Die große Prüfung für Algeriens Führer hat dennoch erst begonnen. Wie sehr sich die Revolutionäre von Guerilla-Kämpfern zu Realpolitikern gewandelt haben, zeigte freilich schon ihr Aufruf an die Moslems vom 19. März, dem Waffenstillstandstag: "Der Waffenstillstand bedeutet noch nicht den Frieden. Der Friede bedeutet noch nicht die Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit nicht die Revolution ... Schließt die Reihen! Handelt nicht unüberlegt..."

"Schließt die Reihen" – das gilt auch für die Führer der Algerier. Ihr FLN (Front de Liberation Nationale) hat Männer aller möglichen politischen Richtungen vereint zu dem einen Ziel, die Unabhängigkeit Algeriens zu erzwingen. Zwar ist es keine Frage, daß sich der FLN in den nächsten Wochen als politische Partei etablieren wird, die nach der Unabhängigkeit zunächst als die Staatspartei auftritt. Aber der Widerstreit der Tendenzen wird andauern.

Als sich in Rabat zwei Tage nach dem Waffenstillstand die provisorische Regierung der Republik Algerien versammelte, war das die erste Sitzung des Kabinetts seit den vier Jahren seines Bestehens, an der alle Minister teilnehmen konnten, ja, es war eine Sitzung, auf der sich einige von ihnen zum erstenmal in ihren Leben sahen. Fünf der zwölf Kabinettsmitglieder kamen nämlich direkt aus fünfjähriger französischer Haft, die anderen hatten teils von Kairo, zum größeren Teil aber von Tunis aus den Aufstand gelenkt.

Immerhin, nach sieben Jahren Krieg verfügten sie nun über zwei überaus wichtige Bestandteile jeder Revolution: über einen Führer und über eine Nation. Noch 1934 hatte der spätere erste Ministerpräsident der algerischen Exilregierung, Ferhat Abbas, geseufzt: "Wenn ich eine algerische Nation hätte finden können, wäre ich Nationalist geworden. Aber ich kann für ein algerisches Vaterland nicht sterben, weil es kein algerisches Vaterland gibt. Man kann doch nicht auf Luft bauen..."

Das verbissene Beharren der Europäer in Algerien auf längst überlebte Privilegien und der daraus resultierende siebenjährige Befreiungskrieg haben schließlich diese Nation geformt. Und auch den "Saim", den Führer, verdanken die Algerier den Franzosen: Am 22. Oktober 1956 wurde Mohammed Ben Bella zusammen mit vier anderen Rebellenführern von den Franzosen gekidnappt. Die Maschine, die sie von Rabat nach Tunis bringen sollte, landete in Algier. Der französische Geheimdienst hatte die Piloten bestochen.