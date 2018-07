Inhalt Seite 1 — Der Verwundete Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Er hieß Rolf Pauli, wurde aber immer Paulus genannt und fiel in der Klasse dadurch auf, daß er mit einem etwas zu großen Spazierstock, einem Erwachsenenspazierstock, in die Schule kam und sich schwer darauf stützte. Er humpelte. Sein linkes Knie war unter dem Strumpf – die Jungen trugen damals im Winter vorwiegend lange Strümpfe zu kurzen Hosen – dick umwickelt, es war zu erkennen, daß Paulus sich am Knie verletzt hatte, natürlich durch einen Fall, was sonst? Er konnte nicht am Turnunterricht teilnehmen, wofür er allgemein bedauert wurde, denn die Turnstunde war als lustige Erholstunde beliebt; er saß also mit steif ausgestrecktem Bein in einer Ecke der Turnhalle und guckte zu. Auch in der Klasse hielt er das Bein steif ausgestreckt unter dem Pult.

Dergleichen kam vor; um seinen Stock wurde Paulus beneidet. Er stürzte sich schwer humpelnd acht Tage lang darauf, dann ließ er Stock und Bandagierung fort und war wieder der alte. Aber der alte, das hieß: ein Hiob. Denn niemandem stieß so viel zu wie ihm. Er kam mit einem dick umwickelten Finger an der Linien, was ihn also nicht am Schreiben hinderte, so daß der Verdacht des Simulierens fortfiel, und plädierte auf Blutvergiftung. Er ließ durchblicken, daß auf ein Haar der Finger hätte abgenommen werden müssen. Ursache? Eine Schramme, weiter nichts, es mußte irgendwas hineingekommen sein.

Fehlen tat Paulus indessen nie, oder nicht mehr als andere auch. Hin und wieder eine Erkaltung. Er war eher zu bewandern, wie er auch in angeknackstem Zustande, mit dieser oder jener Verletzung, nicht fehlte, sondern zum Unterricht erschien. Er kam mit dem Arm in der Schlinge, Der linke, also Simulieren lag auch diesmal nicht vor. Er war aufgeschlagen, und der Knochen, ich habe vergessen, ob Eile oder Speiche, war beinahe gebrochen, die Sehne gezerrt, und irgend etwas, was wie Platzung klang, war auch noch im Spiel. Diese Schlinge trug er endlose Wochen. Die Sache mit dem Stock wiederholte sich außerdem, diesmal ohne Bandagierung des Knies, es war gar nichts zu sehen, ein Zehschaden im Stiefel.

Seine beste Darbietung aber, und sie war es, die ihn in Fall brachte, war eine weiße Mullbinde um die Stirn, und in der Schläfengegend war ein veritabler Blutfleck zu sehen, groschengroß mit ein paar spritzigen Ausläufern. Das sah sehr fesch aus, genau wie man sich einen verwundeten Krieger vorstellte, der aus der Schlacht heimkommt; auf gewissen Abbildungen waren die heimkehrenden Krieger unweigerlich auf diese Art verwundet und verbunden. Der Fehler war diesmal nur, daß die blutdurchlässige Umwicklung unserem Klassenlehrer nicht gefiel, mochte er nun etwas ahnen oder den Verband für unsachgemäß halten; jedenfalls sorgte er dafür, daß der Verband erneuert und die Wunde richtig behandelt würde. Aber da stellte sich heraus, daß es hier nichts zu behandeln gab. Es war gar keine Wunde da, nichts. Die Folgen ließen nicht auf sich warten. Paulus hatte gewaltige Scherereien.

Unter uns wurde das viel diskutiert. Den Lehrkörper an der Nase zu ziehen, zu welchem Behufe auch immer, war stets ehrenvoll; sich erwischen zu lassen, schmählich. Sonderbar schien uns nur, daß Paulus niemanden von uns eingeweiht hatte und wir dadurch um einen Heidenspaß gebracht waren. Die Weisheit, daß ein Krimineller immer gut tut, keine Mitwisser zu haben, war uns damals noch nicht geläufig, und überwiegend empfanden wir Paulus’ Streich als unkameradschaftlich. Viel Hänselei mußte er dafür cm stecken.

Später, lange nach dem Abgang von der Schule, traf ich ihn wieder. Er trug eine schwarze Binde über dem einen Auge. Wir schüttelten einander aufgeräumt die Hände und erzählt cm das Nötigste. Die Klasse hatte ziemlich allen Zusammenhalt verloren; in der Regel stellt ein solcher sich erst später wieder ein (wenn es zu spät ist). Ich ging auf seine Augenbinde nicht ein, ich hatte unwillkürliche Hemmungen, ihn nach dem Grunde seines Malheurs mit dem Auge zu fragen. Er schien auch nichts dergleichen zu erwarten. Er hatte eine mehr oder weniger unscheinbare kaufmännische Laufbahn eingeschlagen; studiert hatte er nicht. Welch ein Versäumnis! Denn damals schlug man sich noch, paukte, oder wie immer das nun genannt wird.