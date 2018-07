Inhalt Seite 1 — Der Wohlstand wird elektrisch gemessen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie lange dauert eine Sekunde? Für den Menschen nur einen Augenblick, für die moderne Technik tausend Millisekunden. Millisekunden, nur noch mit diesem Zeitmaß ist die Arbeitsgeschwindigkeit eines Schnellrelais zu messen. Es schaltet rascher als ein Mensch denken kann.“ – Mit diesem wirkungsvollen Text einer Anzeige wies eine bekannte deutsche Firma der Elektroindustrie zur vorigen Messe auf ihre neuesten Erzeugnisse hin.

Tatsächlich sind zahlreiche Produkte der Elektroindustrie längst dem allgemeinen Verständnis entrückt, dafür eine Probe: Eine der 1253 auf dieser Messe ausstellenden Firmen der Elektroindustrie weist Fachleute auf einen „Transistor-Aber in dieser Fachsprache haben die gewohnten Ausdrücke eine andere, viel engere Bedeutung. Dem Laien bleibt der Sinn verborgen wie der wahre Inhalt eines verschlüsselten Telegramms.

Trotzdem herrscht in vielen Hallen der Elektroindustrie auf der Hannover-Messe das größte Gedränge. Vierzig Prozent der Ausstellungsfläche dieses bedeutsamen Industriezweiges gehören nämlich den technischen Konsumgütern, voran Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte, dann Leuchten und schließlich das wachsende Angebot elektrischer Wärme- und Haushaltsgeräte. Ein interessanter Markt mit beträchtlichen Unterschieden in jüngster Zeit: Der Umsatz an elektrischen Wärme- und Haushaltsgeräten stieg auch im letzten Jahr um 27 %; aber bei Kühlschränken hatte die westdeutsche Produktion einen Rückgang um 14 % hinzunehmen und bei Fernsehgeräten sogar um 20 %.

Fachleute meinen, die meisten elektrischen Großgeräte für den Haushalt seien heute so weit verbreitet, daß jetzt das Tempo der weiteren Verbreitung wesentlich nachlassen werde. Die meisten Großgeräte seien in einem Drittel bis zur Hälfte aller bundesdeutschen Haushalte vorhanden. In einer Analyse des Zentralverbandes der Elektrotechnischen Industrie (im Januar 1962 abgeschlossen) heißt es: „Zwar werden durch bedeutende Zunahme der Masseneinkommen fortgesetzt große neue Käuferschichten erschlossen, aber die Kaufkraft wird nicht auch noch durch wesentliche Meßzerhacker“ mit folgenden Worten hin: „Als Zerhackerfrequenz sind 50 und 400 Hz gewählt. Zerhacker mit 400 Hz sollten immer dann Verwendung finden, wenn lange Meßleitungen parallel zu Starkstromleitungen verlegt werden müssen. Die dabei auftretenden Störspannungen werden durch eingebaute Resonanzkreise ausgesiebt...“

Wir wissen, was aussieben bedeutet, was Störungen und Spannungen sind und was schließlich unter Messen und Zerhacken zu verstehen ist. Preissenkungen vergrößert werden können wie in den zurückliegenden Jahren beim Hineinwachsen der Produktion in große Serien.“ – Wer erinnert sich noch, daß Kühlschränke, die heute für 400 DM zu haben sind, vor gar nicht langer Zeit das Doppelte kosteten?

Heute haben im Bundesgebiet etwa 30 % aller Haushalte ein Fernsehgerät, fast ebenso viele eine Waschmaschine, 41 % einen Kühlschrank und gut 80 % einen Rundfunkapparat.

Daß künftig die Wachstumsrate der Produktion kleiner wird, kann den nicht verwundern, der die stürmische Entwicklung des letzten, Jahrzehnts überblickt: Die Produktion an Rundfunk- und Fernsehgeräten hatte im Bundesgebiet 1950 einen Wert von 370 Mill. DM. 1961 waren es 2,3 Mrd., also über das Sechsfache. Bei Kühlschränken stieg es auch stürmischer an, nämlich von 58 Mill. DM 1950 auf 867 Mill. DM 1961. Ähnlich sprunghaft nahm die Erzeugung von elektrischen Wirtschaftsgeräten zu, nämlich von 56 Mill. 1950 auf 1,6 Mrd. DM 1961.