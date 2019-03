Auch im Klassenzimmer muß Freiheit geübt werden

Von Hartmut von Hentig

Will man einen von der Gewohnheit oder von Mißverständnissen verdeckten Tatbestand sichtbar machen, dann muß man ihn überzeichnen, die Kritik darf scharf, die Ansprüche müssen hoch, die Thesen pointiert sein. Will man aus den verkehrten Verhältnissen heraushelfen, dann gilt Bescheidenheit. Der kleinere Schritt führt oft weiter als der größere – er führt zu etwas. Nach Utopie und Defaitismus wollen wir nun zu einer "Politik" der höheren Schule kommen: zu dem, was ihr heute möglich ist.

Wir müssen uns hier auf Andeutungen, ja, mit einer Auswahl von Möglichkeiten beschränken, und da wir hier nicht zu Fachleuten reden, werden wir überdies vermeiden, die tatsächlichen Reformpläne und die etikettierten Gegenargumente ins Feld zu führen. Ihnen kann man in der Kürze nicht gerecht werden. Unsere Zukunft hängt nicht nur, aber auch von der Schule ab. Wir sind auf wissenschaftlich-technische Entwicklungen angewiesen, die nur möglich sein werden, wenn die höhere Schule die akademische Jugend richtig vorbereitet hat. Wir sind darauf angewiesen, daß diese Entwicklungen weise genutzt, daß die Menschen in ihnen richtig orientiert werden, daß die Politik mit Phantasie und Verantwortung geführt wird. Und diese Politik wird nicht nur in Bonn und Paris, sondern in jeder Schulstunde vorbereitet. Wir sind schließlich darauf angewiesen, daß der Mensch diese Entwicklungen selbst aushält, daß er seinem eigenen Denken erliegt, ja, daß die "Vernunft, die ein Opfer der Wissenschaft geworden ist" (Dürrenmatt), wieder zu sich kommt – zu ihrer Menschlichkeit.

Wer diese Aufgaben der Schule erkannt hat, wird die Gesellschaft tadeln müssen für ihren mangelnden Sinn für Prioritäten, für die mangelnde Opferbereitschaft und Voraussicht. Die Schulausgaben in der Bundesrepublik betragen pro Kopf ein Viertel von denen der USA und weniger als 4 Prozent des Volkseinkommens.

Aber die Menschen werden größere Anstrengungen, sehr viel mehr Geld und Überlegung für die Erziehung nur aufwenden, wenn eben diese Erziehung sie darüber belehrt hat, daß es "nicht nur darauf ankommt, zu überleben, sondern auch zu wissen, wofür". Wissen wir das? Und wo fänden wir die Antwort?

Es ist ein Stück tiefsinniger Aufhebung der Logik, wie sie das Leben so oft vornimmt, daß wir das, was wir sein wollen, aus dem ableiten, was wir sind. Die Eskimos verlangen von ihrem christlichen Missionar, daß es im Himmel Seehunde gebe; und wir wollen in einer Welt leben, in der das noch gilt und wert hat, was für uns immer gegolten hat. Nicht nur unsere Gegenwart unterliegt der Macht der Überlieferung, – wir ordnen ihr auch unsere Zukunft unter.