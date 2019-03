Seit 1953 kümmert sich die Hannover-Messe auch um die Förderung der guten Industrieform. Ein wichtiges Datum in der kurzen Geschichte dieser Sonderschau wird die Messe 1962 sein; denn von nun an befindet sich die "gute Industrieform" im Erdgeschoß des neuen Messehauses und hat hier einen festen und repräsentativen Platz.

Zur Jury gehörten in diesem Jahr außer acht Sachverständigen u. a. Graf Sigvard Bernadotte, Dr. Emil Rasch, Robert Gutmann, Mia Seeger und Dipl.-Ing G. Fuchs. Es galt mehr als 1900 Gegenstände zu beurteilen, die von 525 Ausstellern eingereicht worden waren. Ausgewählt wurden nur 400 Stücke; die Jury hielt also ein strenges Gericht. Die Sonderschau bleibt diesmal länger als die Messe offen, nämlich bis zum 15. Juni, damit auch Schulen und andere Lehranstalten sehen können, was heute als gute Industrieform gilt.