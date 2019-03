Die Rheinische Girozentrale und Provinzialbank (Düsseldorf), Zentralbank der Rheinischen Sparkassen, erhöhte 1961 ihre Bilanzsumme weit überdurchschnittlich um 25,6 % auf 7,34 Mrd. DM. Der Geschäftsführende Direktor, Dr. h. c. Fritz Butschkau, führte diese Entwicklung vor allem auf die Mindestreservepolitik der Bundesbank zurück, die einen entsprechenden Zufluß von Mitteln für die Girozentrale gebracht habe.

In den ersten Monaten 1962 war die Entwicklung ebenfalls zufriedenstellend. Wie Dr. Wilhelm Trippen darlegte, stieg die Bilanzsumme bis Ende Februar um fast 600 Mill. auf 7,93 Mrd. DM, doch trat bis Ende März ein Rückgang auf etwa 7,6 Mrd. DM ein. Dr. Trippen bezeichnete 1961 als ein gutes Jahr, das erhebliche Fortschritte in allen Zweigen gebracht habe. Die Kreditnachfrage steige mit der Begrenzung der Selbstfinanzierung.

Bei der Rheinischen Girozentrale stiegen 1961 die Erträge – in Mill. DM – auf 96,37 (i. V. 82,33), davon der Zinsüberschuß aus dem eigentlichen laufenden Geschäft auf 59,68 (48,54), aus Deckungswerten auf 15,35 (13,39) und der Bausparkasse auf 15,85 (13,45). Es gab keine Beeinträchtigung durch die Zinsspanne. Die üblichen Vorwegabsetzungen erfolgten in etwa dem gleichen prozentualen Ausmaß wie bisher. Die Aufwandseite weist drei fast, gleich hohe Hauptposten auf: laufende Verwaltungskosten mit 24,03 (22,1), Steuern und Abgaben 24,6 (22,47) und Gewinn 24,5 (21,6). Von dem Gewinn gehen als sechsprozentige Dividende für 1961 4,5 (3,6) Mill. DM an die Einleger, 10 (18) Mill. DM an die Rücklagen und 10 (0) Mill. DM an die Einleger zur Erhöhung des Stammkapitals. Die Einleger selbst zahlten 15 Mill. DM zusätzlich auf das Stammkapital ein, das jetzt 100 (75) Mill. DM beträgt. Die Rücklagen belaufen sich ebenfalls auf 100 (90) Mill. DM. V. D.