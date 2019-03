Washington und Moskau

liefern die Noten – Bonn die Mißtöne

Das weltpolitische Spiel vollzieht sich in diesen Tagen auf halb verhängter Szene. Der Zeitgenosse spürt, daß sich etwas tut; er hört, daß neue Kulissen aufgebaut und alte Versatzstücke umhergeschoben werden; er erspäht zuweilen wohl auch tuschelnde Akteure oder erhascht ein paar Dialogfetzen. Doch der Sinn des Treibens entziffert sich dem Publikum nur schwer; langsam erst gewinnt das Geschehen Kontur.

Zwei Haupthandlungsfäden sind immerhin deutlich sichtbar: Berlin und die Genfer Abrüstungskonferenz. Was Berlin angeht, so hat der "vorsichtige Optimismus", zu dem sich Chruschtschow vorige Woche gegenüber einem amerikanischen Journalisten bekannte, auch im Westen angehalten; die Krisentemperatur sei im Augenblick "gefallen", sagte Präsident Kennedy. Die Rückberufung Marschall Konjews nach Moskau mag. ihn in diesem Urteil bestätigt haben. Andererseits aber zeigten die österlichen Störversuche der Sowjets in den Luftkorridoren, wie berechtigt auch Kennedys wachsame Skepsis ist. Gerade weil die Lage jedoch weiterhin explosiv bleibt, will der Präsident mit allen Mitteln versuchen, die sowjetische Bereitschaft zu einer begrenzten Übereinkunft zu erkunden, bei der die westliche Anwesenheit in Berlin bestätigt und unanfechtbar verbriefte Zugangsrechte für Alliierte und Deutsche gegen die "Respektierung" der DDR eingehandelt würden.

Das neue Element dieser jüngsten Runde der ost-westlichen Berlin-Gespräche ist die Tatsache, daß zum erstenmal seit der Wiener Gipfelkonferenz, die Amerikaner den Russen allein und ohne präzisen Auftrag der westlichen Allianz gegenübertreten. Die Verbündeten werden zwar konsultiert, aber offenbar weniger eingehend als früher. Daraus erklärt sich die flatternde Nervosität der Bundesregierung, die auf der einen Seite wieder und wieder ihr Vertrauen in die USA beteuert, auf der anderen jedoch den CDU-Abgeordneten Friedensburg in Amerika sagen läßt, das Vertrauen zwischen Bonn und Washington sei "nicht mehr so ganz selbstverständlich"; Unsicherheit habe sich eingeschlichen, wenngleich kein Anlaß "zu wirklich unmittelbarer Besorgnis" bestehe. Zwar ist inzwischen dementiert worden, daß Friedensburg ein offizieller Sendbote des Kanzlers gewesen sei, doch klingen die Bonner Dementis in letzter Zeit noch dünner als früher. Wer vermöchte das Gefühl zu verscheuchen, Friedensburg habe vielleicht nicht als Sendbote Adenauers gesprochen, aber doch wohl in des Kanzlers Sinn? Nicht etwa, daß eine deutsche Regierung die deutschen Interessen in Washington nicht kräftig vertreten sollte – aber muß es wirklich immer wieder auf so fahrige, laienhafte Art geschehen?

Aus der sowjet-amerikanischen Zweisamkeit erkärt sich jedoch auch die Dringlichkeit, die Macmillan seinem Besuch in Washington beimißt. Freilich wird ihm nicht nur daran gelegen sein, Großbritannien wieder ins diplomatische Spiel zu bringen; auch er selber, der Führer der in sieben Nachwahlen schwer angeschlagenen konservativen Regierungspartei, ist neuen Glanzes bedürftig – und wo ließe sich seine staatsmännische Gloriole leichter auffrischen als auf dem Felde der Außenpolitik? Beobachter der britischen Politik kann die Meldungen darum kaum überraschen, daß Macmillan sich bei Kennedy erbötig machen will, abermals – wie Anfang 1959 – als Gipfel-Vorreiter nach Moskau zu fahren. Auf diese Weise hat er schon damals eine Wahl gewonnen.

Der andere Handlungsfaden, die Genfer Abrüstungsgespräche, ist mit dem des Berliner Problems unsichtbar verknotet. Die Gespräche rücken jetzt, mit den neuen amerikanischen Atomversuchen, in ein kritisches Stadium. Die Sowjets verdammen die Tests auf der Weihnachtsinsel mit starken Worten. Dabei hätten sie die Versuchsserie der Amerikaner leicht verhindern können – durch ihre Zustimmung zu einem kontrollierten Test-Stopp. Diese Zustimmung haben sie verweigert.