la., Berlin

Für Tausende mitteldeutscher Bauern gab es keinen Karfreitag und kein Osterfest. Sie verbrachten die Feiertage auf den Feldern. Denn die neueste Parole der SED lautet: "Bis zum 1. Mai, dem Kampftag aller Werktätigen, muß die letzte Kartoffel in der Erde sein!" Und weisungsgemäß rollten denn auch an den Festtagen die Traktoren.

Die Kartoffelbestellung ist seit Wochen Thema Nr. 1 in der DDR. Nicht nur, weil das ungünstige Wetter im März und in der ersten Aprilhälfte Terminschwierigkeiten brachte. Schlimmer ist der Mangel an Saatgut. Daß jetzt Saatkartoffeln. fehlen, hat viele Gründe: Niedrige Erträge im vorigen Jahr, mangelnde Sorgfalt bei der Ernte und beim Bau der Wintermieten. Wegen der Futtermittelknappheit wurden Saatkartoffeln verfüttert. In Betriebskantinen gibt es schon lange wöchentlich nur ein oder zwei Gerichte mit Kartoffeln. Sammlerkolonnen gingen in Städten und Dörfern von Haus zu Haus, um "Reserven" aufzuspüren.

Viele Vorsitzende von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) machten sich wenig Sorge, woher die fehlenden Kartoffeln kommen könnten. Stillschweigend änderten sie die Anbaupläne oder warteten auf staatliche Hilfe. Der Staat aber konnte weder aus eigenen Vorräten noch mit Importen helfen. Die SED-Führung und die Landwirtschaftsbürokratie fürchtete darum mit Recht eine Wiederholung des Kartoffel-Fiaskos vom Herbst 1961. Ein Strom von Ratschlägen, Befehlen, Weisungen und "Kampfaufträgen" ergoß sich aus den Parteibüros.

Jeder für den Kartoffelanbau vorgesehene Quadratmeter müsse auch wirklich mit Kartoffeln bestellt werden, erklärte Landwirtschaftsminister Hans Reichelt. Auch ein Beispiel für die Lösung der "gegenwärtig brennendsten Frage" führte der SED-Minister an:

"Im Kreis Weimar fehlten vor kurzem noch 18 Prozent des erforderlichen Pflanzguts. Aber die Mitglieder der Ständigen Kommission für Landwirtschaft des Kreistags haben nicht resigniert oder gar die Kennziffern für den Anbau reduziert, sondern gemeinsam mit den Genossenschaftsbauern den richtigen Weg gesucht und gefunden. Alle sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe des Kreises Weimar, die ihren Pflanzgutbedarf zu 100 Prozent gedeckt haben, geben 10 Prozent ihres Pflanzguts an solche LPGs ab, denen noch Kartoffeln fehlen. Damit wird erreicht, daß alle LPGs gleichmäßig 90 Prozent des sonst benötigten Pflanzguts erhalten. Durch pflanzgutsparende Methoden, wie das Schneiden der Kartoffeln, das Vergrößern des Staudenabstandes je nach Größe der Kartoffeln, kann im Kreis Weimar die vorgesehene Anbaufläche voll mit Kartoffeln bestellt werden."

An der Propagierung der "pflanzgutsparenden Methoden" beteiligen sich nicht nur die Zeitungen. Auch das Ost-Fernsehen präsentierte Frauenbrigaden, die mit Küchenmessern Saatkartoffeln zerschnitten. "Wichtig ist, daß jedes Kartoffelstück über sechs keimfähige Augen verfügt."