Von Kurt Fischer

Es steht zwischen den Zeilen, daß der "an der Wirklichkeit messende" Siegfried Lenz den "ritterlichen Verhaltenskodex" als "befremdlichen Anachronismus" betrachtet. Er ist aber doch so, daß dieser Kodex, der nach der Begegnung der abendländischen Ritter mit den Arabern und Sarazenen entstand, schon achthundert Jahre überdauert hat. Er wird nur in fanatischen Zeiten als veraltet und unmodern empfunden, wie der Bauernkrieg, der Dreißigjährige Krieg und jüngst der Rußlandfeldzug mit seinen ideologischen Aufpeitschungen gezeigt hat. Der Alte Fritz und der König von Sachsen konnten gemeinsam in die Dresdner Oper gehen, obwohl eben erst der preußische den sächsischen König besiegt hatte.

Der ritterliche Ehrenkodex stammt aus dem Feind-Erlebnis, aus jener "Landschaft aus Eis und Feuer" (Jünger: Der Arbeiter), aus einer echten humanitas, die im Feind den Menschen sieht. Es handelt sich auch gar nicht um einen "Kodex", sondern um eine Haltung, die man täglich neu gegen die Zeit um uns und die Urzeit in uns erkämpfen muß. Daß diese Haltung, selbst wenn sie zum Kodex erstarrt, nicht anachronistisch ist, beweist der Sport, der die mediatisierte Form der Ritterlichkeit, nämlich die fairness, verlangt.

Aus solcher Haltung ist, glaube ich, auch das Verhältnis Jüngers zur resistance zu erklären. Ein so ritterlicher Offizier kann zwar in seinem Kreise gegen den Wahnsinn eines militärisch dilettantischen "obersten Kriegsherrn" angehen, aber nicht mit den Gegnern sympathisieren, die die eigenen Untergebenen – in diesem Fall: die deutschen Soldaten – bekämpfen, ohne selber Soldat zu sein.

Unklar bleibt mir bei der so durchdachten und geistvollen Studie von Lenz, warum ihm die Bipolarität eines Dichters ein Rätsel ist. Ist Lenz so sehr Rationalist, daß er "ein ausgeklügeltes Buch" statt "einen Menschen in seinem Widerspruch" will? Jünger scheint mir schon der von Jean Gebser definierte Mensch des neuen, a-rationalen, nicht mehr perspektivisch ausgerichteten Zeitalters zu sein.

Der Hauptpunkt, der Jüngers Faszination ausmacht, kommt bei dem Schriftsteller Lenz, dem er doch am nächsten liegen sollte, überhaupt nicht vor: die Sprache. Jünger ist für mich der erste Deutsche, bei dem die typisch deutsche Unterscheidung zwischen "Dichter" und "Schriftsteller" nicht anwendbar ist. Das Faszinendum Jüngers ist nicht die heute der Lächerlichkeit preisgegebene "heroische Haltung"; er hat sie sein Leben lang bewiesen. Der Humanist Jünger fand sie bei Sokrates und Horaz formuliert. Vor Jüngers Sprache aber kapitulierte selbst Goebbels, als er vor der Drucklegung der "Gärten und Straßen" mit ihrem direkten Angriff auf die Nazis (73. Psalm!) das Manuskript las und gesagt haben soll: "Dieses Buch ist für die deutsche Sprache so wichtig, daß ich es nicht verbieten kann."

Wer ein Gefühl für Sprache hat, untersuche im "Abenteuerlichen Herz", in den "Marmorklippen" oder in "Über die Linie" einige Zeilen auf ihren Rhythmus, auf die logische Präzision, die Wortwahl, den Klang, das Ineinander von Haupt- und Nebensätzen und auf die scheinbar alles in Frage stellende und dennoch zugleich bestätigende Conclusio hin. Dann stößt er auf den Jünger, der zuerst mit seiner Sprache und erst dann durch seine Gedanken besticht. Das "Eis und Feuer" der Sprache wird bestehen, wenn auch die junge Generation heute nur das "Eis" gelten läßt.