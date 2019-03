Hundefreund zu sein, ehrt hierzulande einen Menschen, denn der Hund ist edel, hilfreich und gut. Doch wer liebt Katzen, die bekanntlich falsch und treulos sind? Oder besser: wer wagt es, seine Katzenfreundschaft und damit die eigene Falschheit zu bekennen?

Fragen dieser Art veranlagten einen Hunde-, Menschen- und Katzenkenner, ein "streng wissenschaftliches Buch" zu verfassen –

Beverley Nichols: "Katzen ABC"; Wolf gang Krüger Verlag, Hamburg; 166 S., 12,80 DM,

ein Handbuch, das die Nicht-Katzenkenner über deren Wesen aufklären soll und nach dem sich diejenigen der Katzenfreunde (bei Nichols schlicht KF bezeichnet) richten können, deren mangelhaft ausgebildeter Instinkt noch gewisse Unsicherheiten im Umgang mit ihren K aufkommen läßt. Abgesehen von dem nicht zu übersehenden praktischen Nutzen dieser Einführung in die Psyche der schnurrenden, bienelnden, gestreichelt werden wollenden, schlafenden Katze, ist der moralische Rückhalt dieses Standardwerkes gar nicht zu überschätzen. Ist doch das vollkommene Glück eines echten KF offenbar selbst in England bisweilen durch das Unverständnis der Nicht-KF gefährdet, und es wird Nichols zu danken sein, daß von nun an jeder KF mit den zureichenden Argumenten gegen diese bemitleidenswerte Ignoranz ausgerüstet ist.

Diese Nicht-KF müßten noch dazu Nicht-LF (Literatur-Freunde) sein, um sich den katzenanmutig formulierten Kernsätzen zu verschließen, und in diesem bedauerlichen Fall verdienen sie auch keine Hilfe mehr. Wer jedoch gern liest, wenn ihn nur jemand zum Lesen verlockt, der wird das Buch kaum anders denn als KF wieder schließen können. sy