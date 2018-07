William L. Shirer: „Aufstieg und Fall des Dritten Reiches“

Die allgemeine Ratlosigkeit gegenüber dem Sachbuch wirkt sich in ganz besonderer Weise aus, wo durch das Thema des Buches Emotionen ins Spiel gebracht werden. So wird Shirers Buch zwischen „bravo!“ und „pfui!“ hin- und hergerissen, wobei die Grenze sich erschreckend klar abzeichnet: außer halb Deutschlands „bravo“, in Deutschland „pfui“ (mit Ausnahmen – aber wenigen). Über den Inhalt des Buches erfahren wir aus den Rezensionen kaum mehr, als im Titel steht; und beinahe nichts erfahren wir darüber, wie das nun eigentlich gemacht ist – wobei doch dies das erste Kriterium einer literarischen Leistung zu sein hätte. Die Zahl der Rezensenten, die sich nicht entblöden, den Beruf des Verfassers ins Spiel zu bringen, ist groß. Als ob es hier oder bei irgendeinem literarischen Werk darauf ankäme, wer oder was der Verfasser ist. Freilich ist das eben immer einfacher zu beantworten als die Frage nach der Qualität eines Buches.

Shirers Buch ... erfreute sich sofort nach Erscheinen einer besonders zustimmenden, geradezu enthusiastischen Aufnahme. Die New York Times sprach von einem „der bedeutendsten historischen Werke unserer Zeit“. Johann Gunther nannte es „eine der fabelhaftesten Geschichten, die je erzählt wurden“. Telford Taylor, der Staatsanwalt bei den Nürnberger Prozessen, meinte, es handle sich um „einen meisterhaften Bericht“. Und eben hat es sogar den National Book Award erhalten, den bedeutendsten literarischen Preis neben dem Pulitzer Preis, den Amerika alljährlich verleiht.

Wenn der Autor auch vom besten Willen beseelt war, Neues zu produzieren, präsentierte er doch lediglich Journalismus – keine Geschichte.

