Nach zwölf Jahren Ruhe und Frieden: Bauarbeiter und kleine Unternehmer wissen nicht mehr, was los ist

Köln! Aachen Noch vor vierzehn Tagen hatte der Funktionärvon der IG Bau mit dröhnender Stimme gerufen: "Endlich ist wieder Leben in der Bude. Schluß mit der lauwarmen Politik. Auf zum Klassenkampf Als ich ihn fragte, wann die Bauarbeiter seines Bezirkes auf die Barrikaden steigen würden, hatte er breit geschmunzelt: "Das hat noch Zeit. Wir lassen die Sau erst fetter werden." Kurz vorher, am 1. April, hatte der erste Vorsitzende der IG Bau, Steine, Erden, Georg Leber, in Hamburg verkündet: "Im Ruhrgebiet wird das Feuer angezündet." Damit war in den Augen der Gewerkschaftler der Kampf eröffnet. Daß die Bezirksleitungen von Nordrhein und Westfalen den Entschluß erst am nächsten Tage durch die Presse erfuhren, macht sie heute stutzig. Aber sie meinten: "Wenn wir schon mal dazu auserkoren sind, und das auch in der Zeitung steht, dann müssen wir was unternehmen."

Aus dem Bundesgebiet wurden fünfzig Funktionäre herbeigeschafft. Sie besuchten die Baustellen und sprachen mit den Arbeitern. Gestreikt wurde in Duisburg, Aachen und im Räume Wuppertal, außerdem in Hamburg, Kiel, Braunschweig, München und in einigen Orten Baden-Württembergs. Nach Aussage der Gewerkschaftler ist die Mitgliederzahl der IG Bau in den ersten drei Aprilwochen um zehn Prozent gestiegen: Die Verwaltungsstelle Essen hatte bisher 7000 Mitglieder, jetzt zählt sie 7700.

Dennoch verhehlen die Gewerkschaft jetzt nicht, daß sie mit dem bisherigen Verlauf der "Kampfhandlungen" nicht zufrieden sind. Grund dafür scheint einmal das Desinteresse der Bauarbeiter zu sein. Die Organisierten hatten es nicht leicht, ihre unorganisierten Kollegen zum Eintritt in die Gewerkschaft und zum Streik zu animieren. Ein Gewerkschaftler formulierte das so: "Die Mitglieder sind an ihren Arbeitsplätzen meist den Argumenten der Unorganisierten unterlegen und haben es längst aufgegeben, im Unorganisierten einen asozialen Parasiten zu sehen."

"Wir verdienen doch genug"

Ich fragte einen Arbeiter auf einer Baustelle in der Kölner Vogelsangerstraße: "Würden sie streiken?" Der Mann meinte geringschätzig: "Hier streikt keiner. Wozu denn? Wir verdienen doch genug. Sehen Sie, das ist doch so: Da gibt es einen Tarifvertrag. Aber nach dem bezahlt kein Unternehmer mehr. Die zahlen alle drüber. Und wer am meisten bezahlt, da gehe ich hin." Mitglied der Gewerkschaft ist er nicht: "Warum soll ich denen wöchentlich einen Stundenlohn bezahlen?"

Auf einer Baustelle an der Inneren Kanalstraße in Köln meinte ein älterer Mann: "Warum sollen wir streiken, solange wir noch Geld verdienen? Da wird nichts draus. Die Arbeitnehmer sind doch höchstens zu 20 Prozent organisiert. Auf unserer Baustelle ist von zwanzig Leuten einer in der Gewerkschaft."