Im Dschungel der steuerrechtlichen Bestimmungen können sich kaum noch Fachleute zurechtfinden. Daher ist es verständlich, daß sich Steuerzahler immer häufiger hilfesuchend an ihr Finanzamt mit der Bitte um Auskunft und Beratung wenden. Nicht weniger begreiflich ist es, daß sich auch Finanzbeamte irren und mitunter unzutreffende Auskünfte geben. Immerhin widersprechen sich auch Finanzgerichte und Bundesfinanzhof oft genug. Der Bundesfinanzhof ist sogar häufig von früheren Ansichten abgerückt und hat seine irrtümlichen Entscheidungen korrigiert. Es ist daher ungerecht, den zweifellos wohlwollenden Finanzbeamten einen Vorwurf daraus machen zu wollen, daß sie gelegentlich danebentippen.

Über die rechtlichen Wirkungen finanzamtlich falsch erteilter Auskünfte sind schon viele Entscheidungen ergangen. Dabei hielten die Gerichte grundsätzlich an der Auffassung fest, daß sich der falsch beratene Steuerbürger, auf fehlerhafte Beratung durch Finanzbeamte nur dann berufen könne, wenn den Rat der sachlich zuständige Beamte erteilt und schriftlich gegeben habe. So hat es zuletzt noch der Dritte Senat des BFH im Urteil vom 19. Dezember 1958 getan.

Von dieser engen Auslegung des Rechtsbegriffs von Treu und Glauben hat sich inzwischen der Vierte Senat des BFH in der Entscheidung vom 17. August 1961 (IV 176/59 S im BStBl. 1962 III S. 107) getrennt, die soeben erst veröffentlicht worden ist. Hier wird ausdrücklich betont, daß an der Ansicht des Dritten Senats nicht mehr festgehalten wird. Praktisch bedeutet dieses S-Urteil, daß alle früheren gegensätzlichen Entscheidungen des BFH gegenstandslos sind; denn mit einem S-Urteil wird eine besonders verbindliche Wirkung der Entscheidung verknüpft, die nur von den vereinigten Senaten geändert werden kann. Somit haben alle Steuerzahler einen wesentlich größeren Rechtsschutz erhalten, als es bisher der Fall war. Es lohnt sich daher, dieses Urteil stets griffbereit zu halten.

In dem Entscheidungsfall geht es auch noch um die besonders prekäre Frage, ob der Verzicht auf ein Rechtsmittel oder die Zurücknahme eines solchen bestehen bleiben, wenn das Finanzamt irrtümlich dazu geraten hat. Das ist nicht der Fall. Der Vierte Senat erklärt jetzt, daß es gleichgültig sei, ob Auskunft und Rat mündlich oder schriftlich erteilt worden seien. Die Mündlichkeit habe nur für den Nachweis der falschen Beratung Bedeutung. Natürlich muß diese Tatsache bewiesen werden. Wenn das Finanzamt sein Versehen zugibt, bedarf es keines weiteren Nachweises. Trotzdem ist es ratsam, für Beweismöglichkeiten durch Schriftlichkeit oder durch Zeugen zu sorgen.

Viel wichtiger ist die neue Feststellung, daß die Fehlberatung auch dann wirkungslos bleiben müsse, wenn es sich nicht um den zuständigen Referenten oder gar Sachgebietsleiter handelt, wie es bisher vorausgesetzt wurde. Wörtlich sagen die Bundesrichter: "Der Senat ist der Auffassung, daß sich ein rechtsunkundiger Steuerpflichtiger, der über die Aussichten seines Rechtsmittels vom Finanzamt (Sachbearbeiter, Sachgebietsleiter oder Vorsteher) belehrt wird, auf die Richtigkeit der Auskunft deshalb verlassen kann, weil sie von Trägern staatlicher Autorität ausgeht." Damit ist die schwerste Hürde gefallen.

Natürlich liegt keine verbindliche Auskunft vor, wenn ein Finanzbeamter aus reiner Gefälligkeit seine höchst private Ansicht äußert und betont, daß dies weder amtlich noch zuverlässig sei. Auf Grund dieses Urteils werden die Finanzämter nunmehr sehr zurückhaltend mit Beratungen sein, zumal der BFH in den Entscheidungsgründen hervorhebt, daß in dem Entscheidungsfall das Finanzamt seine Befugnisse überschritten habe und sich solcher Beurteilungen hätte enthalten müssen. Jedoch wurde die Rücknahme des Rechtsmittels, zu der das Finanzamt geraten hatte, für unwirksam erklärt, so daß das Rechtsmittelverfahren weitergeführt wurde und zu diesem alle Steuerzahlet so erfreulichen Ergebnis führte. Auf diese Weise hat der etwas vorwitzig gewesene und von Irrtümern verführte Finanzbeamte im Ergebnis noch etwas Gutes getan. Gerade hier ist dem in Pension gegangenen Präsidenten des BFH, Prof. Dr. Heßdörfer, für dieses Urteil besonders zu danken, das der Vierte Senat unter seiner Leitung gefällt hat. M.

Für 1961 wird bei der Schleswig-Holsteinische Westbank, Hamburg-Altona/Husum, eine auf 18 (16) % erhöhte Dividende, jedoch als Ausgleich nur 3 (i. V. 5) % Bonus vorgeschlagen. Den offenen Rücklagen wurden 1,0 (1,28) Mill. DM zugeführt. Hauptversammlung am 23. Mai in Husum.