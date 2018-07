Inhalt Seite 1 — Für Jugendliche über 200 Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Janusz Oseka

Unseren hervorragenden Wissenschaftlern ist es gelungen, das menschliche Leben auf mehrere tausend Jahre zu verlängern. Nun hat, dank dieses Erfolges, jeder die Chance, bessere Zeiten zu erleben. Ich zähle gegenwärtig 1200 Lenze, und es sind schon zehn Jahrhunderte verflossen, seit man mir meine Pension gestrichen hat. Nach gewissen Injektionen steckte man mich – „die Zukunft des Volkes“ – in den Pfadfinderverband. Hier mußte ich Geländespiele mitmachen, anstatt die verdiente Altersruhe zu genießen. In der Straßenbahn zahlte ich nur den halben Preis, mußte jedoch dafür immer Erwachsenen Platz machen. Von nun an hatte ich mich stets geradezuhalten, durfte nicht krumm sitzen und die Zunge herausstecken.

Diese „Verjüngungskur“ wirkte sich für mich besonders nachteilig auf Kinobesuche aus. Die meisten Filme waren für Jugendliche über 200 Jahre zugelassen. Um überhaupt hineinzukommen, mußte ich oft mein Geburtsdatum im Ausweis fälschen. Manchmal nahm ich als Begleitung ein älteres, erfahrenes Mädchen mit ins Kino.

„Die Jugend muß sich austoben“, sagt ein Sprichwort, und so wurde ich in rund 400 Jahren Vater von etwa 120 Kindern. Ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn früh geheiratet. Nach achtzig Jahren stellten meine Frau und ich fest, daß wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Später heiratete ich mehrmals hintereinander, und immer wieder trat nach den ersten Jahrzehnten des Liebeswahns eine gewisse Abkühlung ein.

Nun bin ich offenkundig ernster geworden, denn ich lebe mit meiner gegenwärtigen Frau bereits seit 400 Jahren zusammen. Jetzt weiß ich auch, daß die schwierigsten Ehejahre die ersten zwei Jahrhunderte des Zusammenlebens sind.

Meine Frau ist schön. Sie ist 900 Jahre alt, sieht aber aus wie 800, und manche halten sie sogar nur für 750. In dieser Ehe wurde ich Vater von 220 Bälgern, 90 Mädchen und 130 Jungen. Viel Kummer bereitet mir die Einkleidung meiner Familie, weil ja die Stoffe nicht so haltbar sind. Da nicht jedes Kind ein eigenes Kleidungsstück haben kann, muß die halbe Familie stets zu Hause bleiben, wenn wir spazierengehen.

Den meisten Ärger jedoch bereiten mir die Ältesten. Zum Beispiel der 280jährige Lümmel Henio will nicht lernen und hat immer noch nicht seine Volksschule beendet, weil er oft jahrzehntelang in einer Klasse verbringt. Die Hälfte seines Lebens, also ungefähr 140 Jahre, stand er zur Strafe in der Ecke, und seine Lehrerin, die fast fünfzig Jahre jünger ist als er, hat auf ihn keinen Einfluß mehr.