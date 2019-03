Bonn‚ im April

Still und schnell und fast ohne Diskussion – gerade so, wie es in diesem Falle nicht hätte geschehen sollen – hat die parlamentarische Mehrheit bei der Verabschiedung des Bundeshaushalts eine ansehnliche Finanzierung der Parteien aus Steuergeldern beschlossen. Bisher schon bekamen die im Bundestag vertretenen Parteien aus dem Bundeshaushalt jährlich fünf Millionen Mark für Bildungszwecke. Diese Summe wurde nun um 15 Millionen Mark, die nicht zweckgebunden sind, erhöht. Sie-sollen der Finanzierung der Parteiapparate dienen.

Obwohl es in der westlichen Welt kein Beispiel für eine solche Finanzierung der Parteien aus öffentlichen Mitteln gibt, ist die Idee durchaus diskutierbar; schon Stresemann hatte sie erwogen. Zwar birgt sie die Gefahr, daß die Parteien, deren Unabhängigkeit heute durch ihre Bindung an finanzkräftige Geldgeber beeinträchtigt wird, bei einer Finanzierung von Staats wegen anderen, nicht minder bedenklichen Einflüssen ausgesetzt sein könnten; auch würden sich die kleineren Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, durch eine derartige Regelung benachteiligt fühlen. Dennoch spricht vieles für die Pläne, die darauf hinzielen.

Allerdings: hätten derlei Vorschläge in dem seit Jahr und Tag in den ministeriellen Schubladen ruhenden Parteiengesetz gestanden, dann hätte man sich mit ihm in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen gehabt, und es hätte eine grundsätzliche, richtungweisende Auseinandersetzung sein müssen. Jetzt aber wurde eine halbe Sache offensichtlich in der Absicht übers Knie gebrochen, der öffentlichen Diskussion aus dem Wege zu gehen. Obendrein wurde die Vervierfachung der Mittel für die Parteien just in dem Augenblick beschlossen, da der Bundesfinanzminister strengste Sparsamkeit selbst in den kleinsten Budgetposten verlangt...

R. S.