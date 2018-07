Dann ist ja alles in Ordnung, dann kann ich meinen Anwalt abbestellen“, erklärte der Darmstädter Kohlenhändler Erich Nold in der Hauptversammlung der Handelsunion AG in Düsseldorf. Diesem – seltenen – Ausdruck offensichtlicher Zufriedenheit war eine der nun schon bekannten Tonbanddebatten vorausgegangen. Leider merkte Nold es erst ein wenig spät, daß es hier gar keiner Debatte bedurft hätte – vor allem war die von ihm zitierte Einstweilige Verfügung ein Kanonenschuß auf Spatzen, denn von sich aus erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hans-Günther Sohl, daß nach den im Auftrage der Verwaltung aufgezeichneten Tonbandaufnahmen ein Hauptversammlungsprotokoll angefertigt würde, das jedem Aktionär zur vollständigen Einsichtnahme zur Verfügung stehe. Aber als diese Worte fielen, hatte Nold bereits den ersten Teil seiner Schau abgezogen, umsonst also. Auch im weiteren Verlauf seiner Fragestunde hat er die Geduld der Versammlung wieder einmal hart strapaziert; daß es nicht noch schlimmer geworden ist, hatten die Anwesenden zweifellos dem Geschick des Versammlungsleiters Sohl zu danken. Im übrigen war die Verwaltung bemüht, den Aktionärsfragen weitgehend gerecht zu werden. Unter anderem wurden die Vorstandsbezüge im Konzern mit 1,694 Mill. DM angegeben, davon rund 1 Mill. DM als Tantiemen; eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr war nicht eingetreten. Von den Spenden über insgesamt 150 000 DM sind 73 600 DM an den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft gezahlt worden.

In der HV waren 94 % des Kapitals vertreten, darunter die Thyssen-Hütte mit 51,8 % und Phoenix-Rheinrohr mit 25,3 % des Handelsunion-Kapitals.

Vorstandsmitglied Walter Boeck vertrat in seinem Überblick über das laufende Geschäftsjahr die Auffassung, daß der Umsatz des Geschäftsjahres 1961/62 nicht mehr die Höhe des Vorjahres erreichen werde. Zwar sei die Handelsunion-Verwaltung „nicht ohne Zuversicht“, aber da die Zurückführung der Verbrauchervorräte auf die bei der flüssigen Marktversorgung als wirtschaftlich anzusehende Höhe erst in den kommenden Monaten ihren Abschluß finden würde, könne auch erst von diesem Zeitpunkt an mit einer wirklichen Belebung auf dem Eisen- und Stahlmarkt der Bundesrepublik gerechnet werden. Von der Umsatzminderung ist bei der Handelsunion in erster Linie das Exportgeschäft betroffen. Die anhaltende Preisschwäche auf den Auslandsmärkten biete auch gegenwärtig noch wenig Anreiz, den Stahlexport zu forcieren. Es war von unbefriedigenden Erlösen und zum Teil sogar Verlusten die Rede. Mengenmäßig blieben die Exportumsätze in den ersten sechs Monaten dieses Geschäftsjahres um etwa 3 %, wertmäßig um rund 14 % hinter den Vergleichsziffern des Vorjahres zurück. Auch das Schrottgeschäft gibt der Handelsunion-Verwaltung nach wie vor keinen Grund für allzu optimistische Erwartungen. nmn.