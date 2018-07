Inhalt Seite 1 — Ich komme nicht zu Wort Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zugegeben: auch schweigsame Menschen, und besonders die Verschwiegenen unter ihnen, können einem auf die Nerven gehen; entweder, well sie nur darum nichts sagen, weil sie nichts zu sagen haben; oder weil man hinter ihrem Schweigen eine vielsagende Tiefe, ja gar eine gewisse Dämonie vermutet. Ich fühle mich von ihnen ständig auf peinlichste Weise durchleuchtet und durchschaut, während sie selber sich keine Blöße geben.

Aber immer noch besser einer, der viel schweigt, als einer, der viel redet. Was ich durch diese Menschen, diese Monologe-Halter bisher zu erdulden hatte! Wieviel Zeit sie mir geraubt haben, in der ich vielleicht Kant hätte lesen oder meine botanischen Kenntnisse hätte erweitern können!

Es gibt Menschen, denen passiert so etwas nicht. Ich meine, an die wagen sich die Vielreder gar nicht heran; wahrscheinlich haben sie etwas besonders Abweisendes im Blick.

Mir passiert so etwas immer. Wo ein Vielreder mich erblickt – auf einer Party, im Theaterfoyer, bei der wöchentlichen Bodengymnastik, irgendwo im Gedränge – da glühen seine Augen auf, da weiß er, oder glaubt zu wissen, daß er ein willfähriges Opfer gefunden hat.

Das Ganze beruht aber auf einem (für mich!) fürchterlichen Mißverständnis. Irgend etwas in meinem Gesicht scheint den Schluß zuzulassen, daß ich zu den wenigen Menschen gehöre, die, mit Lammsgeduld ausgestattet, wunderbar zuhören können. In Wirklichkeit gehört das Zuhörenkönnen mit dem Waldhornblasen – und einigen anderen – zu den Talenten, die ich überhaupt nicht besitze.

Ihre vermeintliche Chance lassen sich die Vielreder nicht entgehen. Bevor sie loslegen, sichern sie sich vorsorglich gegen Ausbruchs- und Fluchtversuche meinerseits ab. Entweder überfallen sie mich in meinem Stammlokal, wenn gerade die Suppe vom Menu aufgetragen wird; oder sie quälen mich, während sie neben mir beim Zahnarzt sitzen, um vorgeblich fürsorglich meine Hand zu halten, oder sie nageln mich auf einer Gesellschaft in einer Ecke fest, aus der ich höchstens zwischen dem wogenden Busen der Gastgeberin und einem Kaktus entkommen könnte.

Oder aber, sie verriegeln ganz einfach, angeblich, damit niemand hereinkann, die Wohnungstür. Mir bleibt dann nichts anderes übrig – das ist aber auch mein einziges Vergnügen bei der Sache –, als durch prüfende Blicke auf die Uhr festzustellen, wie lange es Menschen fertig bringen, von sich und über sich (wovon sonst?) zu reden, ohne daß ihr Partner auch nur das geringste Interesse verrät. Der Rekord steht, was meine Erfahrungen anlangt, auf 22 1/2 min und wurde am 8. Oktober 1958 in New York von Irene, einer Kunstbuchlektorin, aufgestellt. Wenige Tage später wurde sie von ihrem Kollegen Robert bei 27 min 40 sec gestoppt (soweit man hier überhaupt von stoppen reden kann), er trat gleich darauf einen längeren Urlaub an.