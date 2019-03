Der Bodensee: Dort entdeckt, wo man ihn nicht vermutet

Von Jürgen Zimmer

Die meisten Leute fahren in der falschen Jahreszeit an den Bodensee: im Sommer. Dann hat der See sein Gesicht verloren, Völkerscharen von Touristen treffen sich hier, drängeln sich an den Ufern und tummeln sich in einer Armada von Tretbooten, schlaff dahinkriechenden Jollen, Ruder- und Motorbooten auf dem Wasser – ein Heerlager der Erholung. Der See? Der See ist nicht da, nur eine ölige träge Flut, die an die meist steinigen Ufer leckt, nur feuchte Hitze, die die Farben tötet und sie blaß in blaß verlaufen läßt.

Oft liegt in dieser Zeit ein bleischwerer Dunst über dem Wasser, bisweilen abgelöst von einem reinigenden Gewitter, sonst aber der Geruch faulenden Süßwassers: Der See "blüht". Der Gletscherkies auf dem Grund ist überzogen mit Moos; Wälder von Schlingpflanzen schießen mit ihren meterlangen Armen bis unter die Oberfläche des Wassers. Die Menge der Fische wächst zwar schneller als früher, aber ihre Qualität hat nachgelassen, weil die natürliche Auslese fehlt: Das Mastfleisch wird schwammig und wenig schmackhaft.

Alles das sind Symptome, die höchste Gefahr anzeigen. Die reinigende Kraft des Sees, der einst eine riesige natürliche Kläranlage war, ist weit überfordert; die Völlerei der Tier- und Pflanzenwelt ist die Agonie vor dem Tode. Mit einem Schlag kann sich dieser Lebensraum mit allen Pflanzen, mit den Felchen, Kretzern, Seeforellen, Weißfischen, Muscheln und Grundein in ein totes Meer verwandeln. Die angrenzenden Länder wissen, daß damit auch das Ende des Fremdenverkehrs gekommen wäre. Inzwischen jedoch sind die ersten Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Kläranlagen werden gebaut, die in den See einmündenden Flüsse sollen von Industrieabwässern gereinigt werden.

Wer im Sommer an den See fährt, sollte wenigstens die Touristenbrille abnehmen. Vielleicht ist es empfehlenswert, dazu die "Sagen und Schwanke vom Bodensee" zu lesen. Plötzlich kann dann das Wesen des Sees vielschichtig werden, überall spukt der schrullige Poppele vom Hohenkrähen.

Nicht nur der Bodensee als Ort, sondern auch als Zeit wird bedeutsam und abenteuerlich. Die Spuren dieser neuen Gesichter der Seelandschaft sind oft unter trockenem hohen Gras verborgen wie das Pestfriedhöfle im Hinterland von Wasserburg. Selbstmörder, Landstreicher und Pesttote sind hier begraben, irgend ein Miniaturenmaler hat das Gedenkmarterl mit einem Totentanz geschmückt, ein paar Namen, dahinter Datum und Todesursache, ein paar Welten, sonst nichts.