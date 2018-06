Mit viel technischem Zauberspiel wurde am Sonnabend die Weltausstellung in Seattle eröffnet. Präsident Kennedy drehte an seinem 4000 Meilen entfernten Ferienort Palm Beach einen goldenen Schlüssel um und löste damit ein Funksignal aus, das in Seattle ein Glockenspiel und das rotierende Restaurant auf der Spitze eines fast 200 Meter hohen Turmes in Bewegung setzte.