Gehört Kamerun zu Europa – und Österreich nicht? Werden der Kongo und Mauretanien bald enger mit der neuen europäischen Gemeinschaft verklammert sein als Schweden und die Schweiz? So absurd die erste dieser beiden Fragen klingen mag – die zweite führt heran an die in der Tat ein bißchen absurde Wirklichkeit des Jahres 1962.

Kein Zweifel soll aufkommen: Wir haben nichts dagegen, daß Kamerun, daß der Kongo und Mauretanien, daß noch andere Entwicklungsländer in Afrika oder sonstwo locker an die EWG angegliedert werden und wirtschaftliche Vorteile genießen. Wir haben indes sehr viel dagegen, daß im Lenkungsapparat des jungen europäischen Bundes und vor allem auch bei seinem mächtigen Protektor in Washington letzthin die Meinung apodiktisch verfochten wurde, daß für die Neutralen kein Platz sei in dem sorgfältig konstruierten und aus einem Guß gefertigten Gebäude. Schwarz oder weiß? Ja oder nein? Dafür oder dagegen? Wer mitmachen will, soll – so heißt es – ganz mitmachen oder draußen bleiben!

Es war John Foster Dulles, der, konsequent und kategorisch, wie es seinem Denken entsprach, die Haltung der Neutralität als unmoralisch gebrandmarkt hat. Er verlangte eine Entscheidung. Gut war für ihn gut, böse war böse. Eine Mittelposition paßte nicht in sein von glaubwürdiger Moralität geprägtes System.

Wenn heute davon die Rede ist, daß die Neutralen in Europa sich zu einer Entscheidung bequemen müssen und keine Sonderforderungen erheben sollen, dann spielen moralische Kategorien dabei offenbar nicht mehr eine so große Rolle, Vielmehr sieht es so aus, als handele es sich um nüchterne Zweckmäßigkeitserwägungen. Und wenn die Argumente, die daraus entspringen, dennoch einen Schuß polemischer Schärfe haben, dann mag das mit der Verärgerung über jene Außenseiter zusammenhängen, die sich erdreisten, die wohlzubereitete europäische Suppe zu "verwässern".

Folgt man den Überlegungen, die heute in Brüssel und in Washington angestellt werden, dann ist Neutralität in Europa nicht unmoralisch – sie ist purer Unfug. Diese Feststellung, die ihre Vergleichsmaßstäbe aus der Geschichte bezieht und die fast ausschließlich mit dem Blick auf die Schweiz formuliert ist, hat natürlich viel für sich. Sinn und Bedeutung der von den Großmächten garantierten schweizerischen Neutralität lag während der vergangenen einhundertfünfzig Jahre darin, dem kleinen Alpenstaat bei europäischen Konflikten eine Vermittlungs- und Kontaktfunktion zu erhalten. Diese Funktion ist hinfällig geworden. Eine neutrale Schweiz inmitten eines versöhnten Europas – was ist sie anderes als ein eidgenössischer Anachronismus?

Walter Hallstein, der scharfsinnige und scharfzüngige oberste Europa-Verwalter hat diesen Gedankengang mit juristischer Logik so formuliert: "Übersetzt in eine Sprache der Neutralitätspolitik ist das Ziel der europäischen Einigung nichts Geringeres, als den Tatbestand überhaupt zu beseitigen, auf den eine Neutralitätspolitik antwortet. Man wird sich, wenn dieses Werk gelingt, die Alpenpässe nicht mehr streitig machen."

Das ist folgerichtig und ganz und gar sachgerecht gedacht: In einer Zeit, da durch das europäische Einigungswerk europäische Konflikte für alle Zukunft verhindert werden sollen, hat es keinen Sinn mehr, sich diesem Verband mit dem Anspruch zu entziehen, auch weiterhin die traditionelle Rolle der Helvetia mediatrix spielen zu wollen. Die ostwest-geteilte Welt hat neue Bedingungen geschaffen. Und wenn sich die Schweiz an ihrem neutralen Status festgeklammert, dann mutet dies wahrhaftig an wie das – von einem Schweizer Journalisten unlängst bei Rilke ausgegrabene – "Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel und die also blieb und nicht ging".