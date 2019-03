Von Wilfried Berghahn

Unlängst trafen in München die Unterzeichner des Oberhausener Manifestes und eine beachtliche Anzahl deutscher Filmproduzenten zusammen. Das hatte es noch nie gegeben. Die meisten Herren begegneten einander zum ersten Male. Und zum ersten Male hörten bei dieser Gelegenheit die Produzenten auch, daß ihre jungen Widersacher durchaus nicht beabsichtigen, die Regiesessel der Käutner und von Cziffra zu erobern. Sie meinten vielmehr, man müsse Filme auch auf andere Weise machen können.

Es war nicht recht, festzustellen, ob diese Botschaft die Produzenten beruhigte oder ihnen die jungen Leute in einem noch unheimlicheren Licht erscheinen ließ als vordem. Wesentliche Schuld an der Unsicherheit der Meinungsbildung trug ein Begriff, der, bislang im Wortschatz der deutschen Filmwirtschaft unbekannt, von den jungen Filmern ins Treffen geführt wurde, ohne daß ihre Gesprächspartner in der Lage waren, sich etwas Handgreifliches darunter vorzustellen. Das ominöse Wort heißt Autorenfilm oder auch: Kino der Autoren.

Man darf es den Leuten aus der Branche nicht verübeln, wenn sie sogleich – den Vorwurf mangelnden literarischen Niveaus ihrer Filme witternd – darauf hinwiesen, daß ja schließlich Thomas Mann und Bernard Shaw, Carl Zuckmayer und Gerhart Hauptmann zu den Hausautoren der deutschen Filmindustrie zählen. Erst kürzlich konnten Wedekind und Andersch hinzugewonnen werden. Albrecht Goes hat bereits eine Novelle zur Verfügung gestellt, Bruce Marshall einen Roman, und auf Heinrich Bölls Werk liegt seit langem eine Option. Haben wir also nicht längst das Kino der Autoren?

Das war das erste Mißverständnis. Denn die jungen Filmer meinen etwas anderes. Sie sprechen vom Kino der Autoren und denken an eine Filmproduktion, in der die Regisseure die alleinigen Urheber des Films sind. Ihr Kriterium ist nicht die literarisch qualifizierte Vorlage, der "Stoff", wie die Produzenten sagen, sondern die Frage, wer das Drehbuch ausarbeitet und seine endgültige Form bestimmt, wer die Schauspieler und das technische. Team aussucht, die Aufnahmeorte festlegt und Regie führt.

Also wollen Sie gar nicht Regisseure werden, sondern Produzenten? fragten daraufhin erschrocken diejenigen, die sich bislang so nennen. Und damit war das zweite Mißverständnis entstanden, diesmal freilich eins, das, wenn man es genau betrachtet, gar keins mehr ist. Es kommt nur noch darauf an, was man im Film für die Aufgabe des Produzenten und was für die des Regisseurs hält. Darum geht die Diskussion.

Erinnern wir uns, wie bisher in der Bundesrepublik Filme entstanden: Irgend jemand fand einen "Stoff", vielleicht ein Regisseur, manchmal auch ein Star, in der Regel wahrscheinlich der Dramaturg. Auf jeden Fall landete der "Stoff" beim Produzenten. Der beauftragte dann einen der ihm verbundenen Drehbuchschreiber, einen ersten Entwurf anzufertigen. Lag der vor, ging er damit zum Verleiher und ließ sich das Projekt genehmigen. Der Verleiher sagte: Da haben wir doch den Sowieso unter Vertrag, der muß die Hauptrolle spielen, und seine Partnerin, das ist natürlich die Sowieso. Einen Regisseur hatte der Verleiher auch an der Hand. Und der Produzent sagte ja und Amen, denn der Verleiher gab das Geld, das heißt: er beschaffte die Bankkredite.