stuck-, Köln

Wir fahren die Rheinuferstraße von Köln entlang – ein Volkswagen, ein Porsche, ein Goggomobil. Wir fahren mal Tempo 40, mal Tempo 50. Es ist Berufsverkehr. Ein überholen ist unmöglich. Und deshalb erreichen wir auch zusammen den Verteilerkreis der Köln-Bonner Autobahn – der Volkswagen, der Porsche, das Goggomobil.

Wir fahren über die Autobahn in Richtung Bonn – ein Volkswagen, ein Porsche, ein Goggomobil. Auf der ganzen Strecke ist Geschwindigkeitsbegrenzung: 80 Stundenkilometer. Jeder fährt auch achtzig. Man weiß: Die täglichen Kontrollen sind hier streng. Und so fahren wir zusammen nach Bonn hinein – der Volkswagen, der Porsche, das Goggomobil.

Wir fahren durch Bonn. In der Kölnstraße haben wir eine Straßenbahn vor uns. In der Hundsgasse ist starker Gegenverkehr. Auf der Koblenzer Straße fahren – wie immer – zwei Kolonnen nebeneinander. An der Weberstraße huscht das Goggomobil an zwei Linksabbiegern vorbei. Die beiden anderen warten. Am Palais Schaumburg haben wir wieder aufgeholt, weil der Schutzmann quer steht. Nur die Konstellation bleibt verändert. Zusammen kommen wir am Bundeshaus an: das Goggomobil, der Volkswagen, der Porsche.