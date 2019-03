NEUSS (Clemens-Sels-Museum): "Morgner"

Es wird off (und meistens vergeblich) versucht, einen Künstler, der tot und fast vergessen ist, durch eine Ausstellung wiederzubeleben. Vielleicht gelingt es mit Wilhelm Morgner, ihn aus dem Schattendasein, das er in den Büchern über moderne und speziell rheinisch-westfälische Kunst führt, ans Licht zurückzuholen. Morgner wurde 1891 in Soest geboren und ist 1917 vor Langemarck gefallen. Er stand in loser Beziehung zum "Sturm" und zum "Blauen Reiter". Das Museum in Neuß zeigt – bis Ende Juni – eine Auswahl seiner Zeichnungen aus den Jahren 1910 bis 1917. Ein fragmentarisches Werk, aber in seiner Unbedingtheit, seinem leidenschaftlichen Bemühen, die eigene Erregtheit erst ins Kosmische zu projizieren und dann aus dem Weltraum als kosmischen Niederschlag auf einem Bogen Papier aufzufangen, ein bestürzendes und großartiges Zeugnis des deutschen Expressionismus. Die abgebildete Federzeichnung "Das Ungeheuer" ist 1915 entstanden. Der Krieg ist nicht das Thema, aber der Hintergrund oder die Voraussetzung für die Vision einer Walpurgisnacht in Wolkenbergen und Gewitter. Manche Blätter erinnern an Marc und Kubin, auch an van Gogh, den er, wie alle Expressionisten, am meisten verehrte. Aber das beweist nicht Morgners Abhängigkeit, sondern Übereinstimmung in der Grundkonzeption und im Duktus der vibrierenden, sich überschneidenden, ausstrahlenden und jäh unterbrochenen Linien.

MÜNCHEN (Stadtmuseum): "Gislebertus"

Die Ausstellung, die vorher in Paris und in Lille gezeigt wurde, bringt, in Großphotos und Originalen aus burgundischen Museen und Kathedralen, das Werk von Gislebertus oder Gillibert, dem Meister von Autun. Er ist der bedeutendste romanische Bildhauer in Burgund und der einzige, dessen Namen man kennt und dem man ein gesichertes Werk zugeschrieben hat. Gislebertus hat zwischen 1120 und 1130 die Kapitelle und die Reliefplastik für die St.-Lazarus-Kathedrale in Autun geschaffen. Sein Hauptwerk, ein figurenreiches Tympanon, wurde in der Französischen Revolution zugemauert und ist erst 1939 entdeckt worden. über einem Seitenportal befindet sich, als Teilstück eines Sündenfalls, die berühmte "Eva von Autun". Ein englischer Verleger und ein kunstbegeisterter Abbé aus Autun haben nach jahrelanger Arbeit ein Buch mit 184 Abbildungen über sein Werk publiziert (Abbé Denis Grivot und Georg Zarnecki: Gislebertus, Meister von Autun; deutsche Ausgabe im Limes-Verlag, Wiesbaden). Diese Abbildungen im Großformat sowie Plastik aus Autun, Cluny und Vezelay sind jetzt in München ausgestellt.

DÜSSELDORF (Galerie Paffrath): "Paysage intime"

Paysage intime ist: Schule von Barbizon, das französische Gegenstück zur deutschen Biedermeierlandschaft, Natur ohne dramatische Effekte, ohne romantische Kulisse – der Abend überm Fluß, der Angler am Teich, Gehöft unter Bäumen, die Dorfstraße, der Wald von Barbizon. Daß man diese stille, anspruchslose, farbig zurückhaltende Malerei heute nicht sonderlich schätzt, liegt an den Malern, die auf Barbizon folgten, den Impressionisten. Aber es gibt Liebhaber, intime Kenner der paysage intime, die für einen Daubigny den ganzen Renoir hergeben. In der Düsseldorfer Ausstellung sind zwei Meister dieser Malerei, Daubigny (mit einem Lever de la lune) und Jules Dupré, außerdem Herpin, Michel, Richet, Vollon und andere Maler, die gelegentlich, wenn sie das Glück der Stillen Winkel darstellen, unerträglich sentimental werden. Die Ausstellung dauert bis zum 12. Mai.

KÖLN (Kunsthaus Lempertz): "Alte Kunst"

Mit rund 1600 Werken vom 14. bis zum 19. Jahrhundert ist die Lempertz-Auktion vom 17. bis zum 19. Mai die größte, die in diesem Jahr in Deutschland auf dem Gebiet Alter Kunst angekündigt wurde. Die wichtigsten Gruppen sind Mittelalterliche Plastik, darunter die große "Madonna mit Kind" aus der Thomaskathedrale von Crepy-en-Valoise (Schätzpreis 50 000 Mark), eine Nußbaum-Madonna aus dem frühen 14. Jahrhundert (25 000 Mark) und mehrere Heiligenfiguren in der Originalfassung. Dann Gemälde der Niederländer, ein großes Triptychon von Ariaen Isenbrant, drei Werke von Rubens, außerdem van Dyck, Solomon Ruisdael, van Goyen, Momper, van der Neer, Ostade. Einen dritten Schwerpunkt bildet die deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts, mit einer Kollektion von Architekturbildern der Romantik, die der Domherr von Spiegel in Halberstadt gesammelt hat. Das Angebot reicht hier von Rethel ("Der Hl. Bonifatius läßt die Wotanseiche fällen") bis zu Hans Thoma, dessen "Schwarzwaldlandschaft" auf 34 000 Mark geschätzt ist. g. s.