Von Marcel

Wenn ein Buch gut verkauft wurde, brachte es Geld ein. Wenn es schlecht verkauft wurde, brachte es kein Geld ein. So war es früher: Es gab nur diese zwei Möglichkeiten.

Heute gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Ein Buch wird schlecht verkauft und bringt Geld ein. Warum? Weil der geschäftliche Erfolg eines Romans etwa oder eines Novellenbandes nur zu einem geringen Teil vom Absatz der eigentlichen Ausgabe abhängt, zum großen Teil aber vom Verkauf der sogenannten Zweitrechte (Taschenbücher und Editionen für Buchgemeinschaften) und vor allem den Nebenrechte – für Fernsehen, Film und Funk.

Was geschieht mit den Produkten, die auf Grund dieser Zweit- und Nebenrechte entstehen? Die Taschenbuchverlage und die Buchgemeinschaften bringen zwar – wie bisher – das Originalwerk, doch können lediglich die Taschenbücher vom Abnehmer einzeln gekauft werden, da ja die Buchgemeinschaften die Leseware im Abonnement liefern.

Fernsehen, Film und Funk bieten hingegennicht das Originalwerk, sondern eine ihrem Medium entsprechende Bearbeitung. Und bekanntlich ist das Programm von Funk und Fernsehen nur en bloc zu haben – gegen eine monatliche Pauschalgebühr.

Hieraus geht hervor, daß über den finanziellen Erfolg eines Buches in der Regel nicht die einzelnen Konsumenten entscheiden, die es in der ursprünglichen Ausgabe oder in der (für die Kalkulation nicht allzu wichtigen) Taschenbuchausgabe kaufen. Es entscheiden einige Funktionäre: Fernsehmanager, Filmproduzenten, Rundfunk-Würdenträger und Buchgemeinschaft-Direktoren.

Es mag sein – wir wollen Optimisten sein –, daß sich die Machthaber in den Buchgemeinschaften auch ein wenig um die literarische Qualität des Buches kümmern, das sie in ihr Programm aufnehmen. Die Film-, Fernseh- und Rundfunkleute, die Stoffe suchen, haben jedoch keineswegs die Aufgabe, den literarischen Wert eines Buches zu prüfen, sondern die Möglichkeit seiner Bearbeitung für ihr Medium. Sie legen also – und das ist ihr gutes Recht! – ganz andere Maßstäbe an als etwa die Literaturkritiker oder die Leser.