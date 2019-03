Inhalt Seite 1 — Kunststoffe gibt’s heute überall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenige Tage vor einem Jubiläum gab es in einer Waggonbaufabrik eine ärgerliche Panne: Einige der neu konstruierten Elektrowagen rammten einen Pfeiler und wurden; so beschädigt, daß man fürchtete, sie nicht mehr vorführen zu können. Doch bei der Premiere war von dem Schaden nicht mehr die geringste Spur zu entdecken, denn die Karosserien wären aus Kunststoff, aus glasfaserverstärktem Polyester. Die eingedrückten Stellen hatte man – rasch mit dem Hammerstiel ausgebeult und dann mit Kunststoff-Flicken völlig instandgesetzt. Der leitende Ingenieur meinte: "Eine bessere und schnellere Reparatur als bei glasfaserverstärktem Polyester kann ich mir kaum vorstellen."

Die ersten, vor etwa zehn Jahren bei uns auf Messen gezeigten Autokarossereien aus Kunststoff wurden von vielen Fachleuten skeptisch betrachtet. Sie hatten Recht behalten, denn im Automobilbau ist auch heute noch die Stahlblechkarosserie vorherrschend. Doch auf anderen Gebieten des Fahrzeugbaues fanden Kunststoffe eine so starke Verbreitung, daß die herkömmlichen Materialien um ihren Platz fürchten müssen.

Auf der "Deutschen Bootsausstellung" vor wenigen Wochen, in Hamburg waren mehr als die Hälfte aller vorgeführten Ruder-, Segel- und Motorboote aus Kunststoff. Zur Messe in Hannover kündigt ein Aussteller einen glasseideverstärkten Polyester-Kunststoff an, aus dem sich Schiffskörper bis zu vierzig Meter bauen lassen. Bislang ging man bei der Größe der Kunststoff-Bootsrümpfe bis etwa fünfzehn Meter. Es scheint so, als sei die Zeit nicht mehr fern, in der auch seegehende Schiffe aus Kunststoff bestehen werden.

Der große Vorteil besteht vornehmlich im niedrigen Gewicht und im Wegfall der bei Holz- und Metallrümpfen kostspieligen Farbanstriche. Aber auch vom Preis scheint bald ein stärkerer Anreiz auszugehen. Der hannoversche Aussteller meint, die von ihm angebotenen Schiffsrümpfe lägen im Preis ungefähr gleich mit herkömmlichen Bauten und seien bei größerer Auflage sogar billiger.

Bei manchen Kunststoffwaren ist eine sinkende Preistendenz zu beobachten. Die Serien wachsen, die Verarbeitungstechnik ist stark verbessert worden und schließlich fallen auch manche Rohstoffpreise. Es ist bezeichnend, daß die Produktion der westdeutschen Kunststoffindustrie 1961 um beinahe zehn Prozent gestiegen ist; während der Umsatzwert nur noch um fünf Prozent zunahm. Die Chemie-Industrie sieht hierin die Folge eines "äußerst scharfen internationalen Wettbewerbs" und bestätigt, daß die Verkaufspreise für zahlreiche Kunststoffe im Jahre 1961 zurückgegangen sind.

Das dürfte aber die chemische Industrie nicht schlimm getroffen haben, da sie selbst mit zahlreichen Produkten in eine Mengenkonjunktur hineingewachsen ist. In der Kunststoff-Industrie gilt der Produktionszuwachs von 10 % im letzten Jahr schon als niedrig, gab es doch 1960 eine Steigerung von rund 24 % und 1959 sogar von etwa 28 %. 1950 lag die Kunstoffproduktion des Bundesgebietes bei rund 100 000 Tonnen, dagegen wurde 1961 zum erstenmal die Millionengrenze überschritten. Das ist auch unter den "jungen" Industrien Westdeutschlands ein beispielloser Aufschwung.

In der ersten Phase der Kunststoff-Entwicklung wurden aus Kunststoffen vorwiegend Artikel des täglichen Bedarfs hergestellt. Jetzt ist eine stärkere Hinwendung zur technischen Seite zu beobachten; ein Vorgang, der nach Ansicht von Fachleuten noch längst nicht abgeschlossen ist. Dr. Rau, vom Verband der Kunststoff-Industrie, berichtet in der Zeitschrift "Wirtschaft und Technik" von einer Reihe neuer Verwendungsmöglichkeiten. So sind in Zusammenarbeit mit Brauereien nahezu 500 000 Flaschenkästen erfolgreich erprobt worden. Diese Flaschenkästen aus Kunststoff sind – nach Dr. Rau – solchen aus Holz vor allem überlegen durch ihr niedriges Gewicht, durch die glatte Oberfläche, ihre Verrottungsfestigkeit und durch den Fortfall von Instandhaltungskosten.