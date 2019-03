Sorgsam verteidigt die französische Börse ihren in diesem Jahr erzielten Indexgewinn von bisher 14 %. Mit einem Seitenblick auf die in überwiegender Mehrheit schwach liegenden internationalen Börsen, und nicht ohne Gefühl für das Wetter am politischen Horizont, werden leichte Tendenzschwankungen in Kauf genommen, ohne daß aber der feste Grundton eine entscheidende Änderung erfährt. Der Verteidigung des Pariser Kursniveaus kommen ein günstiger Konjunkturverlauf, die Absicht der Regierung, den Zins zu senken und schließlich auch der auf den 31. Dezember 1962 festgesetzte Termin für die Aufwertung der Bilanzen zugute. All diese Momente stimmen günstig für die Börsen.

Wie immer um diese Zeit werden die Abschlüsse für 1961 veröffentlicht. Sie sind fast ohne Ausnahme gut und können als Rechtfertigung für das Kursniveau der Aktien gelten. Die guten 1960 gezahlten Dividenden werden zwar nicht immer aufrechterhalten, beziehen sich aber für das vergangene Jahr auf ein erhöhtes Aktienkapital. Die ausgeschütteten Dividendenbeträge sind also höher als in 1960. Gesellschaften, wie die Compagnie Generale d’Electricité, entscheiden die Verteilung von Gratisaktien im Verhältnis zwei zu eins und lassen die Ergänzungsaktien in vollem Umfange an den Gewinnausschüttungen für 1962 teilnehmen. Die Verwaltung gibt bekannt, daß die Aufwertung nunmehr im allgemeinen beendet sei. Andere Gesellschaften, wie die Compagnie des Compteurs, sie sich in vollem Aufschwung befindet, erklärte, daß sie auf eine Dividendenerhöhung verzichtet haben, zu Gunsten erhöhter Abschreibungen. Saint-Gobain hat noch nicht voll aufgewertet, konnte aber die Umsätze von 993 auf 1214 Mill. erhöhen. Die Gesellschaft schüttet 43 Mill. NF gegenüber 37 Mill. NF für 1960 als Dividende aus. Ähnlich günstige Resultate werden von den anderen großen Chemiekonzernen Rhône-Poulenc und Ugine veröffentlicht. Machines Bull haben ihre Umsätze 1961 um 42 % erhöht. Der Export ging um 62 % hinauf. Die Abschreibungen werden von 31 auf 41 Mill. gesteigert. Neue Aktien werden im Verhältnis fünf zu eins zu einem günstigen Emissionskurs (180 NF für einen Nennwert von 150 NF) angeboten.

Neue angenehme Überraschungen dieser Art dürften in den nächsten Monaten noch zu erwarten sein. Nach dem nunmehr feststeht, daß kein Wechsel im Finanzministerium in Aussicht genommen ist, könnte die erwartete Herabsetzung des Diskontsatzes der Bank von Frankreich um 0,25 % auf 3,25 % bald erfolgen. Gleichzeitig ist eine neue Verordnung über die Zulassung von open – end" – Investmenttrusts in Vorbereitung, Außerdem ist eine vorzeitige Rückzahlung der langfristigen Auslandsschuld Frankreichs geplant. Geld- und Kapitalmarkt bleiben also flüssig, Gute Aussichten für die Kursentwicklung an den Börsen! Re.