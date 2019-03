Publizität hat Hochsaison. Auf den Schreibtischen der Redaktionen stapeln sich die Gesellschaftsabschlüsse und Jahresberichte. Sie wetteifern in Umfang und Aufmachung miteinander. Der äußere Glanz der Publikationen steht leider häufig im umgekehrten Verhältnis zum Inhalt. Glanzpapier und schöne Bilder aber sind ein schlechter Ersatz für "Facts and Figur es". Weniger wäre oft mehr...

Zu den löblichen Ausnahmen zählt der Jahresbericht des Zentralausschusses der Werbewirtschaft e. V., des Spitzenverbandes der deutschen Werbewirtschaft. In anspruchsloser Aufmachung wird hier eine Fülle statistischen Materials ausgebreitet, das einen guten Überblick über einen Bereich unseres Wirtschaftslebens bietet, der in zunehmendem Maße das Interesse auch der breiteren Öffentlichkeit findet. Die Werbung ist (beinähe) zum Tagesgespräch avanciert. Dazu hat nicht zuletzt das ständig wachsende Ausmaß der Werbekampagnen mit beigetragen. Für den Eingeweihten liegt hier ein untrügliches Indiz für die Verschärfung des Wettbewerbs vor, Nörgelsüchtigen bietet sich ein willkommener Anlaß zur Kritik.

Über die Funktion der Werbung in einer Marktwirtschaft bestehen nach wie vor reichlich verschwommene Vorstellungen, vor allem aber auch über deren Umfang und Verhältnis zu den übrigen Kosten der Produktion und des Vertriebs. Der Preis einer Zigarette oder einer Tube Zahnpasta wird ins Verhältnis zu dem Seitenpreis einer Illustrierten gesetzt – und man kommt zu den phantastischsten Vorstellungen vom Werbeaufwand.

Wie ist es damit in Wahrheit bestellt? Was kann als Maßstab für den Werbeaufwand, etwa im Vergleich zu anderen Ländern und Wirtschaftsräumen angesehen werden? Wieviel Geld wird eigentlich für Werbung ausgegeben?

Um es vorweg zu sagen: Niemand weiß Genaues darüber. Ehrlichkeit währt auch hier am längsten. Es ist einfach nicht möglich – und wird voraussichtlich nie möglich sein –, den gesamten Werbeaufwand einer Volkswirtschaft präzise zu ermitteln. Das hängt u. a. mit begrifflichen Abgrenzungsschwierigkeiten zusammen. Was der eine (noch) als Produktionskostenanteil ansieht, hält der andere (schon) für Werbeaufwand. Davon abgesehen stellen sich einer genaueren Ermittlung unüberwindbare statistische Erhebungsschwierigkeiten in den Weg. Auch der Zentralausschuß der Werbewirtschaft, dem selbst am allermeisten an exakten Zahlen liegen muß, macht daraus keinen Hehl. Er verwahrt sich entsprechend auch gegen leichtfertige Schätzungen, wie sie immer wieder vorgenommen werden.

Kurz und gut, die statistisch erfaßten Werbeausgaben im Wirtschaftsgebiet der Bundesrepublik haben sich im vergangenen Jahr um 472,7 Mill. DM (oder 21,5 %) auf 2667,9 Mill. DM erhöht. Statistisch erfaßt werden die sogenannten "Brutto-Werbeumsätze", also die Einschaltungskosten (ohne Abzug der Mengen- und Wiederholungsrabatte) für die Anzeigenwerbung in Zeitungen und Zeitschriften, für Rundfunk- und Fernsehwerbung, für den Plakatanschlag an ordnungsgemäß verwalteten Anschlagflächen sowie die Werbung in und an Verkehrsmitteln. Nicht erfaßt werden dagegen die Werbeumsätze ohne Zweifel wichtiger Werbeträger wie z. B. Prospekte, Drucksachen, Schaufenster, Filmwerbung, Werbung in Adreßbüchern sowie Werbung durch Messen und Ausstellungen. Hier liegen nur teilweise halbwegs zuverlässige Schätzungen vor.

Wer sich also nicht dem Verdacht und Vorwurf aussetzen will, so oder so "schönzufärben", sollte sich an die statistisch gesicherten Zahlen halten. Man wird außerdem gut daran tun, zur Beurteilung des Werbeaufwandes eine sinnvolle Bezugsgröße heranzuziehen. Das wäre in unserem Falle das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik, das sich im vergangenem Jahr um 28 Mrd. (oder 9 %) auf 310 Mrd. DM erhöht hat.

Die Entwicklung zeigt also deutlich, daß die Werbeanstrengungen über die Zunahme des Sozialprodukts hinausgehen, und zwar beträchtlich. Das kann aber ebenso gut als "Vorauseilen" wie als "Nachziehen" angesehen werden. Tatsache ist, daß die Bundesrepublik wie auch die übrigen westeuropäischen Länder im Vergleich zu Amerika werbewirtschaftlich immer noch als "unterentwickelt" anzusehen sind. Während in den Vereinigten Staaten rund 3 % des Volkseinkommens für Werbung ausgegeben werden, liegt in Europa die Schweiz mit einem Werbeaufwand von 2,2 % an der Spitze, gefolgt von Schweden, Großbritannien und der Bundesrepublik. W. B.