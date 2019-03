Von Peter Härtling

Ein Kerl war’s: mit seiner lüsternen, nach schlagendem Wind lechzenden Flibustiervisage, mit seinen Aufschneidereien und seinen verletzenden Späßen, ein Kerl, für den der deutsche Verlag, seine ersten Übersetzungen anzeigend, kein besseres Werbelob fand als: "... der einzige Dichter, der Rilke eine Ohrfeige gab", was uns allerdings eher zu Sympathiekundgebungen für den armen Rilke provoziert.

Sein Leben aber, von dem seine Poesie zehrte, diese Kette von Abenteuern, ist nahezu unbeschreiblich und hätte Voltaire einen zweiten Candide geschenkt. Der 15jährige lief aus dem Elternhaus fort, vagabundierte, widersprach dem quotidien neant hämisch und schamlos; einem Rimbaudschen Buben gleichend, mit offenem Hosenlatz; später bereiste er als Begleiter eines Perlenhändlers und Diamantensuchers den Balkan, Indien und China, füllte seine Augen mit fernen Lichtern und Konturen, färbte seine Gebärden nach fremden Bräuchen; im Ersten Weltkrieg verlor er einen Arm; unvermittelt studierte er in Bern Medizin, ließ sich in der Nähe von Paris als Bienenzüchter nieder, trat als Jongleur in Varietés auf – schreibend dazwischen, Verse (nur als junger Mann), Märchen und Romane – legte sich mit der Prominenz an, war befreundet mit Caruso und Charlie Chaplin, den er rühmte und dessen entlarvende Beweglichkeit er ins Wort zu holen trachtete; und als Henry Miller – auch er ein Kerl – noch unbekannt in einer Pariser Bude an seinen lodernden Phantasmagorien bosselte, war Cendrars der erste französische Dichter, der den jungen Amerikaner besuchte.

Dieser dankte es ihm wiederum mit unverbrüchlicher Freundschaft und gellenden Lobeshymnen auf das Leben an sich und auf Cendrars: "Sein Leben liest sich wie Tausendundeine Nacht. Und dieser Mensch, der dies überdimensionale Leben geführt hat, ist auch noch ein Bücherwurm. Der geselligste aller Menschen und dazu noch ein Einsiedler. Ein Mann mit tiefer Intuition und einer unbezwinglichen Logik. Der Logik des Lebens, zuerst und vor allem Leben, Leben, immer mit großem I. geschrieben. Das ist Cendrars."

Das ist auch seine Poesie, von der uns jetzt einige Proben gereicht werden –

Blaise Cendrars: "Poesie", übersetzt von Jürgen Schroeder; Karl Rauch Verlag, Düsseldorf; 182 S., 9,80 DM.

Wer in Cendrars Lyrik, auch in seiner Prosa, nach Form sucht, der beginne die Formenvielfalt seines Lebens zu studieren, denn Cendrars hat nichts anderes getan, als die Farben, die Düfte, die Dünste, die Gesichter und Landschaften seiner Fahrten zu umschreiben; er war auf der Suche nach dem Ungewöhnlichen – aus diesem Grunde kam er darauf, das sehr Gewöhnliche zu lieben. Exotismus und Banalität verbrüdern sich oft randalierend in seinen Zeilen, allerdings vermochte er auch zart zu sein, ein lieber Onkel, auf dessen Knien Kinder reiten – dann erzählte er seine Negermärchen (sie liegen in deutscher Übersetzung vor), in denen es von Magie und unbekannten Tieren wimmelt.