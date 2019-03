Was machen Sie eigentlich auf der Messe?" Wer in Hannover einen der Aussteller oder der täglich bis zu 200 000 Besucher so fragt, der riskiert herablassend belächelt zu werden oder wegen seiner Naivität auf Verständnislosigkeit zu stoßen. Nur wenige der 5400 ausstellenden Firmen werden auf diese einfache Frage antworten: "Verkaufen!"

Es ist das Kennzeichen großer Messeplätze, mehr Dienste als Waren zu vermitteln. Hannover ist zugleich Fabrik, Schaufenster, Kongreß- und Konferenzplatz, obendrein auch noch ein etwas beengtes, aber doch großzügiges Gästehaus. Was den Besuchern außer Industriegütern geboten wird, reicht von der Strapaze eines Felddienstlagers bis zum höchsten Komfort moderner Technik. Die Möglichkeiten, sich hier zu informieren über den Markt, den Stand der Technik, über das Verhalten der Konkurrenz, sind weit größer als auf Besichtigungsreisen oder Fachtagungen.

Die Summe aller Funktionen einer Messe wie Hannover muß sehr groß sein, sonst würde nicht bei wachsendem Aufwand die Zahl der Aussteller so stark steigen: Hannover begann 1947 mit einer Ausstellungsfläche von 38 000 Quadratmetern und 1300 Ausstellern. In diesem Jahr werden 5400 Firmen auf einer Fläche von über einem halben Quadratkilometer ausstellen. Die Zahl der Aussteller hat sich vervierfacht, die Ausstellungsfläche ist um das Fünfzehnfache gestiegen.

Kein Aussteller in Hannover kommt nur aus einem einzigen Grund hierher. Im Durchschnitt verfolgen sie zwei bis drei Hauptzwecke. Das wird sehr genau ermittelt durch eine Hamburger, Gesellschaft für Marktforschung. Der am häufigsten genannte Zweck ist nicht, in Hannover Geschäfte zu machen. An der Spitze steht vielmehr der Wunsch, Geschäfte anzubahnen. Danach rangiert die Kundenpflege. Der Kaufabschluß steht nicht mal bei der Hälfte aller Aussteller obenan und hat etwa das gleiche Gewicht wie die "allgemeine Werbung". Etwa ein Viertel nennen als Hauptzweck die Information und Markterkundung.

Natürlich gibt es Unterschiede nach den Branchen. So sind vor allem die Konsumgüteraussteller der Elektroindustrie, bei Büromaschinen, Gold-, Silber- und Schmuckwaren, Uhren, Porzellan, Keramik und Glas stärker am direkten Verkauf während der Messe interessiert. Die Aussagen vieler anderer Aussteller bestätigen dagegen, daß Hannover vornehmlich eine Konferenzmesse ist.

Messen von einer bestimmten Größe wachsen auch aus sich selbst heraus. In Hannover besuchen, sich mehr als die Hälfte aller Aussteller während der Messe untereinander. Die meisten treten dabei als Kunde auf, ein Drittel als Zulieferer. Besonders enge Beziehungen bestehen zwischen den Firmen des Maschinenbaues und der Elektroindustrie.

Die Konzentration der Branchen zog eine Konzentration des Publikums nach sich. Hannover ist nie eine Messe für interessierte Laien gewesen. Bei einer Besucheranalyse vor einigen Jahren zeigte sich, daß 40 % der Messebesucher Inhaber und Direktoren waren, 20 % ließen sich als Prokuristen und leitende Angestellte einordnen und 25 % als Techniker und Ingenieure.