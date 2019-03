Für junge Leute: "Hobby"-Reisen – Das Angebot ist verlockend

In Amerika kennt man es schon lange: das Ferienlager,das jungen Leuten nicht nur die Möglichkeit gibt, sich weitab von den großen Städten in der freien Natur zu erholen, sondern auch mannigfaltige Beschäftigungen anbietet: vom Reiten über das Bogenschießen bis zum Basteln. Jedes Jahr strömen die jungen Leute in diese Camps, die von privaten Unternehmern eingerichtet und unterhalten werden. Nun ist diese Idee – wie so vieles andere – auch zu uns gedrungen. "Hobby"-Freizeiten finden sich seit dem vergangenen Jahr in den Prospekten einiger Reisebüros und Jugendreiseorganisationen. Die Nachfrage nach dieser Art, die Ferien zu verbringen, ist groß, das Angebot in der Tat verlockend.

Das "Südwestdeutsche Jugendreisebüro" in Stuttgart bietet allein neun verschiedene "Hobby"-Reisen an. Segelflieger können sich auf der Wasserkuppe treffen. Photographen werden in Bayern und am Bodensee auf Motivsuche gehen, Amateurmaler können ihre Staffelei vor den alten Mauern Rothenburgs aufstellen, und die Autosäuglinge werden die ersten zaghaften Kurven in einem Verkehrsgarten in der Rhön ziehen; wenn sie sich gut anstellen, können sie nach vierzehn Tagen mit dem Führerschein nach Hause fahren. Für Anspruchsvolle gibt es sogenannte Reiterferien, Tennislehrgänge an der Cote d’Azur, Golfspiel in der Schweiz, Segelkurse und Unterwasserfischerei. In Marina di Casalvelino in Süditalien bekommt der Unterwasserfischer seinen letzten Schliff in einer Tauchschule. Ein einwöchiger Aufenthalt kostet ab Stuttgart etwa dreihundert Mark.

Das "Katholische Jugendferienwerk" in Köln; empfiehlt jungen Männern, in den Ferien ihre Kochkenntnisse zu vertiefen. "Schnellgerichte, aber auch schmackhafte Menüs wollen wir zubereiten." Ein vierzehntägiger Kochkurs – die Mahlzeiten für die Kursteilnehmer stammen aus der Lagerküche – kostet ab Köln 198 Mark. Weiter fanden wir in dem Programmheft: Ponyreiten in Oberbayern, Kegeln auf Burg Feuerstein ("selbstverständlich werden wir einen Ausgleich beim Wandern finden"), Tanzen, Singen und Musizieren, Segelfliegen und Segeln. In zwei Wochen werden die Teilnehmer auf dem Wörthersee den A-Schein für Jollen ablegen.

Ein Ferienaufenthalt, verbunden mit einem Segelkurs am Starnberger See, findet sich im Programm der "Auslandsstelle des Bundesstudentenringes" in Bonn. Auch die Studenten können Autofahren lernen, deshalb richtete die gleiche Organisation Ferienfahrschulen in Hessen und Rheinland-Pfalz ein. Eine Segelschule in Leeuwarden in Holland unterhalten der "Kölner Jugendfahrtendienst", Köln, und das "Institut für Auslandsreisen und Jugendaustausch" in Essen. 175 Mark kostet dort ein einwöchiger Segelkurs.

Den Genuß einer Nordlandreise mit einem Maler-Sommerkurs können die Teilnehmer einer neuen Veranstaltung des "Norwegischen Studentenverbandes" in Oslo verbinden. Für den vierzehntätigen Kurs sind ungefähr 350 Mark zu bezahlen. Wer den sonnigen Süden als Motiv vorzieht, kann sich vom 14. Juli bis zum 20. August an der "Internationalen Sommerakademie Mithymna" auf Lesbos in Griechenland beteiligen. Malen, Zeichnen und Photographieren sind die Themen der Kurse (Burg Schooklaan, Hilversum/Holland).

Auch für musikbegeisterte junge Leute ist gesorgt. Sie finden ein reiches Angebot im Programm der "Musikalischen Jugend Deutschlands", München. Da sind eine Woche für Laienmusizieren auf Schloß Weikersheim, Jazzkurse, Sommerkurse für Kammermusik, Orchester, Chor und Oper angezeigt. Das "österreichische Komitee für internationalen Studienaustausch", Wien IX, lädt zu musikalischen Wochen ein; sie finden in Wien und Salzburg statt.