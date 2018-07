Englisches Budget ohne EWG-Orientierung In einer Budgetdebatte, in der Schatzkanzler Selwyn Lloyd von Gegnern und Parteigenossen nur mit Steinen und mit keinem einzigen Blumenstrauß beworfen wurde, hat sich das Urteil über das Budget als „Bremse des wirtschaftlichen Wachstums“ verdichtet. Keine einzige der konkreten neuen Maßnahmen wurde verdammt, aber als Ganzes enttäuschte der restriktive Grundzug. Denn, falls es zu termingerechtem Anschluß an die EWG kommt, ist jetzt die letzte Gelegenheit verpaßt, um mit dem Budgetmotor ausfuhr-und produktivitätsfördernde Investitionen voranzutreiben.

Die Überzeugung, daß das Budget nicht zu wirtschaftlichen Expansion beitrage, zeigte sich deutlich darin: Die traditionelle Klage jeder Budgetdebatte – nämlich das Verlangen nach Kürzung der Staatsausgaben – kam nicht vor.

Wie sollte ein Investitionsvertrauen aufkeimen, wenn zwar Vollbeschäftigung herrscht, aber viele Maschinen arbeitslos sind. Die Budget-Reaktion der verschiedenen Industrien richtet sich vor allem naturgemäß danach, ob die Änderungen der inländischen Verkaufssteuern ihre Erzeugnisse verteuern oder verbilligen; wenn sich der beste diesbezügliche Effekt bei Autos mit einer um 10% oder rund 80 000 Wagen bezifferten Erhöhung des Inlandabsatzes einstellen dürfte, so zeigte der schlechte, von einem Kurssturz begleitete Zwischenbericht der British Motor Corporation, daß eine solche Maßnahme hoch an der Zeit war.

Andererseits kann man natürlich nicht nur die Lastenverschiebung durch die indirekten Steuern auf die breiten Massen beanstanden, sondern sich darüber lustig machen, daß dasselbe Budget die Steuer für Autos ermäßigt und für Schuhe (Kleidung) verdoppelt. Die ärgsten Schönheitsfehler einer an sich plausibel akzeptierten Maßnahme entdeckt man an der Spekulationssteuer. Den Sozialisten geht sie nicht weit genug und läßt zu viele Fluchtmöglichkeiten offen – „die Tories wollen überall Stabilität, nur nicht in den Aktienkursen“ –, die Bürgerlichen finden die moralische Begründung fadenscheinig und unlogisch, wenn ein und dieselbe Börsentransaktion das moralische Stigma der Spekulation von dem Tag an verliert, da sie länger als sechs Monate zurückliegt. Es enttäuscht auch, daß spekulative Gewinne als Vermögensertrag und nicht als Arbeitseinkommen besteuert werden. Gesamthaft gesehen: Man findet in einer nach zurückhaltender Finanzgebarung rufenden Zeit den unaufregenden Charakter des Budgets am aufregendsten.

F. Kessler